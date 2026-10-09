500元買到平替版DIOR外套？UNIQLO聯乘JW ANDERSON 2026秋冬系列

500元就可買到，同樣出自Jonathan Anderson手筆，激似5.4萬DIOR外套的平替版？UNIQLO將於10月16日推出與JW ANDERSON合作的2026秋冬設計師聯名系列，但在Threads上就被網民發現，其中一款售價只需約 500 港元的短版外套，與Dior男裝以灰色雙面初剪羊毛和羊絨打造的Icons外套有9成相似！只需名牌百分之一的價錢，就能將奢侈品牌的相近設計美學穿上身，絕對是今季最具話題性的必搶單品之一。



500元買到Dior平替版外套？

UNIQLO 今日宣佈推出全新 UNIQLO and JW ANDERSON 2026 秋冬設計師聯名系列，將於 10 月 16 日正式上市。眾多單品之中，網民赫然發現其中一款男女合穿的短版外套，與Dior Icons外套非常相似。

1. Dior Icons外套

Dior Icons外套。（Dior網頁截圖）

2. Uniqlo x JW Anderson 男女通用 短版外套

（Uniqlo網頁截圖）

這兩款外套雖然在定價與市場定位上相差甚遠，但由於同樣出自主理 JW ANDERSON 及Dior的天才設計師 Jonathan Anderson 之手，兩者在設計語言、剪裁輪廓與實用美學上展現出極高的相似度。

從正面看，兩款外套同樣設計簡約，其翻領與工裝口袋設計均非常相似；版型上均採用了 Jonathan Anderson 短身且略帶寬鬆的廓形設計，Dior Icons 外套透過下擺兩側的彈性設計收束線條，而 UNIQLO x JW ANDERSON 短版外套同樣強調當代感的俐落短身比例。

雖然設計理念高度同源，但兩者定價相差百倍的最大分別，主要體現在材質與造工成本上。定價高達 5.4 萬港元的 DIOR 外套，選用意大利頂級雙面初剪羊毛與高比例喀什米爾羊絨（Cashmere），經由頂級工坊手工剖縫拼接而成；而售價$499的 UNIQLO 外套則採用了 50% 再生聚酯纖維、25%粘膠纖維（Viscose）、15% 聚酯纖維與 10% 亞加力纖維混紡打造，主打輕盈、防皺且易於日常打理。對於追求極致保暖與傳世垂墜感的藏家而言，Dior 無疑是工藝巔峰；但對希望以 500 元預算在日常中穿出大師級短版箱型（Boxy Fit）黃金比例的年輕族群來說，UNIQLO 的高性價比確實無可挑剔。

男女通用 短版外套 486821。（Uniqlo）

UNIQLO and JW ANDERSON 2026 秋冬設計師聯名系列

說回今季UNIQLO and JW ANDERSON 2026 秋冬設計師聯名系列，以「時尚劇本」為靈感致敬戲劇文化、學術氛圍與隨性靈動的藝術表達。設計師將倫敦獨有的英倫復古細節與現代實用功能巧妙結合，系列在傳統英倫風格的基礎之上，巧妙融入豐富色彩、標誌性圖案與實用機能性，打造出能完美融合並應對日常生活多元情境的精彩系列。透過精心雕琢的剪裁與高級材質，新系列傾情打造一系列兼具優雅品味與俐落輪廓的現代衣櫥必備單品。

除了引發熱議的Dior平替款的短版外套，本季還有多款結合英倫傳統與現代風格的亮眼之作：

1. 經典針織系列

包含經典V領毛衣及圓領背心，提供豐富色彩選擇及搶眼且具標誌性的紋理圖案。

2. 舒適搖粒絨與裙裝

男裝防風搖粒絨外套與女裝搖粒絨短版外套兼具極致舒適度與隨性多元的層次搭配。女裝打褶裙則以別致的不對稱剪裁，隨性勾勒出優雅輕盈的動感美感。

3. 藝術感配飾

系列同步推出包含襪子、圍巾、針織帽及單肩袋款等配飾，為秋冬造型增添藝術巧思。

UNIQLO and JW ANDERSON 2026 秋冬設計師聯名系列共推出女裝 13 款、男裝 12 款、配件 4 款。全系列商品只限利舞臺旗艦店、美麗華店、海港城店、太古城店、澳門大三巴前店及官方網絡旗艦店發售。部分商品則於全線分店發售。如鎖定入手這款極具話題性的短版外套，建議在 10 月 16 日開售首日早上登入網絡旗艦店，或親臨大型旗艦店選購，預計黃金尺碼將最快面臨斷貨潮。