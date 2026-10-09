G-Dragon同款樂福鞋！英倫品牌Duke+Dexter登陸香港款式盤點

G-Dragon權志龍的帶貨能力一向無容置疑，之前他曾親身穿著演繹英國新世代鞋履品牌 Duke + Dexter 的標誌性 Wilde Penny Loafer 樂福鞋，如今香港的時尚愛好者也能輕鬆入手！因為選物店 kapok 於 2026 秋冬系列隆重引入了全新鞋履品牌 Duke + Dexter，其男裝款式現已正式登陸指定門市及 ka-pok.com。



為何 Duke + Dexter 如此受歡迎？

GD著用的這款Loafer樂福鞋，巧妙結合了當代厚底廓形、對比滾邊與精緻的刺繡細節，於隨性俐落間散發出不失高級感的殿堂級品味。品牌擅長將英倫傳統底蘊、獨特手繪藝術與次文化幽默感完美交織，加上對頂級質感與極致工藝的追求從不妥協，嚴選意大利頂級皮革，堅持於英國及歐洲資深工坊進行小批量手工微雕打造。製輔以獨家微醺手繪藝術，奠定其無可比擬的精良定位。

除了 G-Dragon 的加持外，綜合網上資料顯示，自 Archie Hewlett 於 2015 年在英國倫敦創立 Duke + Dexter 以來，品牌憑藉極高的品質與獨特的設計迅速於國際間打響名堂。品牌不僅曾榮獲 Drapers 頒發的「年度頂級鞋履品牌（Premium Footwear Brand of the Year）」大獎，其鞋履更熱銷全球逾 120 個國家，並成功進駐 Harrods、Selfridges 等頂級百貨公司。

它的星級愛好者陣容極為豪華，除了 G-Dragon，還包括足球名將碧咸（David Beckham）、荷里活影星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、Justin Timberlake、Snoop Dogg 以及天后 Rihanna 等國際巨星。

2026全新系列

今季以「Midnight Chateau」為主題，靈感擷取自高級晚宴正裝、復古名車與奢華派對的微醺氛圍，經由駐場藝術家 Jess 與 Valentino 的手筆，將怪誕奇想與優雅底蘊完美融合，展現出一種慵懶而高貴的貴族隨性魅力。

今次引入的多款男士鞋款，涵蓋經典與現代風格，由極具份量感與復古廓形的 Wilde Penny Loafer 樂福鞋，揉合原創手繪「Kiss」數位印花；到摩登細緻、兼具典雅氣質的 Ezra Penny Loafer 樂福鞋，運用特有手工抓皺工藝展現復古洗練細節；再到融匯街頭感與奢華細節的 Plus Duke DR4 Sneaker，嚴選高級意大利牛皮與柔軟絨面革拼接，並配備可拆卸刺繡飾片、雙款鞋帶、手繪紋身圖騰及銀色鉚釘，全面重塑兼具個性與質感的新英倫美學。

近年樂福鞋大熱，不論是搭配優雅正裝西褲或隨性街頭牛仔，Duke + Dexter 的卓越耐用度與時髦輪廓皆能無縫駕馭。今次香港引入了的精選單品：

•Wilde Kiss Penny Loafer 樂福鞋具備極具份量感與復古廓形。鞋身揉合了原創手繪「Kiss」數位印花，售價為 HK$3,290。

Wilde Kiss Penny Loafer。

•Wilde Chestnut + White Penny Loafer 樂福鞋的售價為 HK$2,990。

Wilde Chestnut + White Penny Loafer。

•Ezra Penny Loafer 樂福鞋摩登細緻、兼具典雅氣質。它運用了特有手工抓皺工藝展現復古洗練細節，備有 Brown Pebble 及 Bitter Sweet 兩款，售價皆為 HK$2,990。

•Plus Duke Dr4 Sneaker 球鞋售價為 HK$2,590。鞋款融匯街頭感與奢華細節，嚴選高級意大利牛皮與柔軟絨面革拼接。它配備了可拆卸刺繡飾片、雙款鞋帶、手繪紋身圖騰及銀色鉚釘，全面重塑兼具個性與質感的新英倫美學。

Plus Duke Dr4 Sneaker。

Duke + Dexter 實體商品現可於 kapok ifc（IFC Mall 2樓2011號舖）及 kapok K11 Musea（K11 Musea 2樓205舖）選購，追求「不費力的精緻」生活方式的時裝迷不容錯過。