秋季男士香水10款推薦：頂級沉香+沉穩木質香提升質感

氣溫漸降，空氣逐漸彌漫秋天的味道；而一款能在微涼空氣中留下餘韻的香水，正是塑造男士迷人氛圍的無形名片。面對琳瑯滿目的秋天香水，男士們該如何精準挑選？今期《一物》為大家嚴選出「10大男生秋季必備氣質香水」，從沉穩深邃的木質、溫潤誘人的辛香，到明亮優雅的花果香調，每一款都蘊含著截然不同的靈魂與故事。無論是日常穿梭於都市，還是出席重要約會場合，這份清單都能助你輕鬆駕馭不同氛圍，毫不費力地展現出專屬於你的高級質感。



香水的組成是怎樣的？

香水主要由香精、酒精與水組成，香精比例決定濃度與層次。香氣通常分為前調、中調與後調，會隨時間逐步釋放，營造完整的嗅覺體驗。常見香調可大致歸類為以下七種：

1. 花香調（Floral）

以玫瑰、茉莉等花卉為主，柔和浪漫。

2. 柑橘調（Citrus）：

清新明亮，適合日常生活運動場合。

3. 琥珀調（Ambery）：

琥珀、麝香、肉桂等辛香料，成熟濃郁，留香持久，適合正式場合。

4. 柑苔調（Chypre）：

果香中加入木質元素，降低甜感，適合新手。

5. 木質調（Woody）：

沉穩內斂，與其他香調結合能展現多樣變化。

6. 馥奇調（Fougère）：

常見於男香，帶有自然、野性氣息。

7. 清新調（Fresh）：

乾淨輕盈，男女皆宜。

10大男生必備氣質香水推薦：

香水推薦1. Diptyque Orphéon Eau de Parfum

在Threads上一直被熱議的Diptyque Orphéon Eau de Parfum ，可能是其中一款最受歡迎的秋季香水。

Orphéon是品牌向 1960 年代巴黎聖日耳曼夜生活與創作精神的致敬之作，靈感源自創辦人常駐的傳奇爵士酒吧 Orphéon。香氛以零陵香豆、雪松、杜松子與茉莉為主調，交織出木質的深沉、花香的優雅與辛香的活力。杜松子的清新辛辣與雪松的沉穩相互呼應，零陵香豆帶來溫潤甜感，茉莉則添上柔和花韻，營造出粉質、清新而帶懷舊氛圍的香調。

Diptyque Orphéon Eau de Parfum（Diptyque官網）

香水推薦2. Maison Francis Kurkdjian OUD Satin Mood Eau de parfum

為追求卓越品味之人士而設的Maison Francis Kurkdjian，對珍罕名貴的烏木進行自由而嶄新的詮釋，講述一段凝滯時光並全然沉浸於當下之深邃意境。融合多種頂級調香元素，綻放溫暖且馥郁的芳香，完美呈現宛若肌膚披覆高級絲緞般的高貴氛圍。由紫羅蘭香調引領大馬士革玫瑰精油與原精，並揉合烏木及豐潤的香草琥珀等基調組成，散發出迷人且持久的魅力，象徵璀璨多面且柔美繾綣的香氛美學。這款香水宛如為你量身訂造的高級絲緞華服，輕柔又貼服地包裹著肌膚，在舉手投足間散發著毫不費力的優雅與性感。

Maison Francis Kurkdjian OUD Satin Mood Eau de parfum（Maison Francis Kurkdjian官網）

香水推薦3. Le Labo Thé Matcha 26 Eau de Parfum

在日本文化中，抹茶不只是一種飲品，而是一場充滿儀式感的靜心體驗。Le Labo THÉ MATCHA 26 正是秉持著這份哲學，將香氣化作一段向內探索的旅程，前調以檸檬與佛手柑的明亮柑橘氣息開場，輕盈且充滿活力地喚醒感官；隨後，核心的抹茶香氣緩緩浮現，並巧妙揉合了無花果的柔滑奶香，交織出溫潤、微甜且極具深度的中調；最後，香氣漸漸沉澱至雪松、麝香與檀香交融的木質底蘊之中。

這股溫暖而貼膚的後調，就像一件柔軟的針織衫輕輕包裹著肌膚，散發著安靜且令人安心的高級氣息。這樣的香調組合，不僅保留了抹茶那份特有的內斂與禪意，更增添了幾分柔和的親近感，非常適合喜歡低調、不愛撞香且追求質感的你。

Le Labo Thé Matcha 26 Eau de Parfum（Le Labo官網）

香水推薦4. TOM FORD White Suede Eau de Parfum

如果要找一款能將「高級偽體香」發揮到極致的秋冬香水，TOM FORD的White Suede絕對榜上有名，打破傳統皮革調那種剛硬、有距離感的刻板印象，反而呈現出一種極致柔軟的親密感。

百里香與茶葉的草本清香帶來一絲寧靜與通透的氣息，輕盈地喚醒感官；隨後，藏紅花的微辛伴隨著玫瑰與鈴蘭的柔美花香緩緩綻放，為原本清冷的氣息注入優雅與溫度。這款香水的真正靈魂，在於那迷人且綿長的後調。麂皮的細緻柔軟，完美交織著檀木與麝香的溫潤，再加上乳香與琥珀帶來的微暖甜意，聞起來就像是在微涼的秋冬裡，輕輕披上一件質感極佳的白色麂皮外套。香氣緊緊貼合著肌膚，散發著一種慵懶、乾淨卻又帶著不經意性感的氣息，是一款無論男女穿上，都會讓人忍不住想要靠近的溫柔之作。

TOM FORD White Suede Eau de Parfum（TOM FORD官網）

香水推薦5. Aesop Hwyl Eau de Parfum

Aesop的Hwyl香水帶來一種宛如走進日本寧靜寺廟或深秋樹林裡的靜心之旅，自帶一股迷人的煙燻感與深沉的禪意。

百里香的草本微辛與欖香脂、粉紅胡椒交織出充滿活力的前調，帶有一點點溫暖且辛香的開場，彷彿早晨穿透薄霧的光線；接著，柏樹那股清冷、翠綠的木質氣息成為絕對的主角，搭配著麂皮的柔軟與天竺葵微幽的植物香氣，讓整體的木質調變得更加立體且富有層次。

當香氣慢慢沉澱，岩蘭草特有的泥土氣息、乳香神祕的微煙燻感，以及雪松的乾燥木香會緊緊貼合著肌膚。這股後調聞起來安靜、沉穩且極具個性。對於喜歡木質調、追求內心寧靜，或是想在冷冽秋冬裡尋找一絲溫暖庇護的人來說，這款帶有高級「清冷感」的香水絕對是不二之選。

Aesop Hwyl Eau de Parfum（Aesop 官網）

香水推薦6. Byredo Blanche Absolu de Parfum

作為經典重塑之作，Byredo的 Blanche Absolu de Parfu 宛如一抹「加強版的溫柔」，以濃郁的醛香作為核心靈魂貫穿始終，完美保留那份猶如剛洗淨的純白床單般無瑕、柔軟且恬靜的特質，氣息低調而不張揚。

然而，這份純淨並非毫無個性。隨著微辛的黑胡椒與底蘊的麝香在肌膚上逐漸溫熱釋放，為原本的柔軟悄悄注入一股堅韌的生命力，純粹的香氣與之相互交織，散發出「溫柔卻充滿力量」的獨特氣場。最後，冷琥珀與木質調的沉穩緩緩浮現。伴隨著肌膚本身的微溫自然融合，讓整體香氣在保持低調的同時，層次卻豐厚而不單薄。 Blanche Absolu de Parfu 隨著時間的推移，會慢慢在身上轉化為一種極致乾淨的「高級偽體香」，是一款無時無刻都能帶來安心與舒適感的柔和氣息。

Byredo Blanche Absolu de Parfum（Byredo 官網）

香水推薦7. Creed Aventus Eau de Parfum

提到展現自信與無畏氣場的香水，Creed 的 Aventus 絕對是歷經時間考驗、依然穩坐神壇的頂級之作。香水的開場明亮而耀眼，清新檸檬氣息，巧妙揉合蘋果與黑醋栗的微酸；隨後，Aventus 最具標誌性的鳳梨香氣躍然而出，帶來充滿活力且極具辨識度的第一印象。

隨著香氣在肌膚上逐漸轉化，樺木那股帶有煙燻與皮革感的獨特氣息緩緩浮現，結合茉莉與廣藿香，為原本明亮的果香賦予深邃而沉穩的立體結構。當香氣走到最後，雪松、橡木苔，以及珍貴的龍涎香與麝香完美交織，在身上留下精緻卻極具存在感的迷人餘韻。

Creed Aventus Eau de Parfum（Creed官網）

香水推薦8. Maison Margiela Autumn Vibes eau de toilette

Maison Margiela Replica Autumn Vibes Eau de Toilette 是一款充滿秋日氛圍的辛香木質香氛，靈感來自林間散步時落葉的清爽氣息與樹木的芬芳。前調以粉紅胡椒、豆蔻和芫荽帶來細膩辛香；中調融合胡蘿蔔籽、肉豆蔻與乳香，散發溫暖而富層次的氣息；基調則由雪松、苔蘚、冷杉和勞丹脂構築，營造出自然深沉的木質韻味，宛如秋風拂過森林。不僅展現優雅的秋季氣息，亦擁有適度的擴散度，無論日常或特別場合都能駕馭。

Maison Margiela Autumn Vibes eau de toilette （Maison Margiela官網）

香水推薦9. Armani Privé Thé Yulong

想像漫步於雲霧繚繞的玉龍雪山之下，呼吸間盡是高海拔茶園獨有的澄澈與空靈。Giorgio Armani Privé 的 Thé Yulong正是這樣的感官洗禮，捨棄繁複的香調堆疊，將東方茶道中的禪意與現代香氛工藝完美交融，不喧嘩、不造作，卻自帶一種寧靜致遠的高雅氣質。

香氣的篇章由一抹明亮鮮活的柑橘輕巧揭開序幕，宛如清晨微風拂過茶園，帶來清新而通透的綠意。隨後，香氛最為精妙的核心緩緩浮現——調香師將亞洲綠茶的清冷鮮澀，與亞洲紅茶經過發酵焙火後那股溫潤醇厚的微煙燻氣息相互揉合。一冷一熱、一青一熟，兩種茶香在肌膚上碰撞出絕佳的層次與平衡，既有著鮮綠茶葉的自然草本香，又蘊藏著深邃安定的木質底蘊。當茶香隨著肌膚溫度慢慢沉澱，後調的龍涎香悄悄融於其中，化作一股溫柔且極具質感的貼膚餘韻。

Armani Privé Thé Yulong （Armani Beauty官網）

香水推薦10. acqua di parma Signatures of the Sun - Osmanthus Eau de Parfum

桂花在秋季總是帶著一種迷人的雙面性格——既有陽光般的明媚，又暗藏著溫柔撩人的感官魅力，而 Acqua di Parma 的 Signatures of the Sun (格調系列) Osmanthus 桂花淡香精，便將這份獨特的氣韻詮釋得淋漓盡致。

香氣以充滿活力的青橘與明亮清透的橙花交織作為開場，宛如初秋微風拂過，帶來清新而精緻的綠意。隨後，牡丹的柔美花香緩緩綻放，伴隨著粉紅胡椒的微辛暖意與香葵圓潤的麝香底蘊，讓整體的氣息變得更加豐盈且溫婉柔和，褪去了傳統花香的甜膩，多了一份知性的優雅。

當香水在肌膚上慢慢沉澱，主角桂花的馥郁精髓才真正全然釋放。它巧妙地與深邃的廣藿香相互交融，化作一股綿長而溫暖的厚實餘韻，穩穩地托住了這份香氣的立體結構。這款香水不僅將秋日的桂香描繪得明亮且極具高級質感，那份貼合肌膚的溫潤氣息，更是一抹能瞬間點亮秋冬沉悶穿搭的絕美點綴。