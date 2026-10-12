麥當勞x王嘉爾萬聖節聯乘！香港獨家「黑魂版」三重芝士安格斯

麥當勞突發震撼彈！The Signature Collection系列首度與王嘉爾Jackson Wang擔任創意總監的原創暗黑奇幻IP「Under the Castle」聯手，推出全新萬聖節限定餐單，推出黑魂版三重芝士安格斯漢堡、南瓜朱古力雙拼「哈囉迷你批」、大眼朱OREO®麥旋風及意式蕃茄味香烤雞翼等。今日上午11時起，麥當勞App用戶已火速開啟讓各位粉絲搶先試食。



為何王嘉爾Under the Castle能成為麥當勞聯乘主角？

這次企劃帶來極具視覺衝擊的「Shake or Treat」主題設計，結合專屬南瓜頭吉祥物，直接戳中Z世代的審美神經。王嘉爾本人更直言：「我由細到大都係麥當勞粉絲，可以話麥當勞一直陪伴住我成長，所以今次可以透過『Under the Castle』同麥當勞合作，對我而言別具意義」。

一系列期間限定美食換上「Under the Castle」主題包裝，兩個核心角色「胖奇Pumpkie」及「小奇Spookie」萌爆現身。

這絕非單純的明星代言。香港麥當勞行政總裁黎韋詩明言，藉首屆「香港萬聖月」，品牌希望透過IP核心角色「胖奇Pumpkie」與「小奇Spookie」，為食客及旅客創造難忘的「Happy Moments」。兩大角色全面攻佔了包裝設計，讓各位食客及粉絲準備好「相機食先」。

黑魂版三重芝士安格斯有甚麼不同？

今次聯乘焦點全集中在「三重芝士安格斯（黑魂版）」。100%安格斯牛肉做底，配合脆炸芝士條外脆內軟，加上新西蘭切片芝士配上白芝士醬。最搶眼的是全黑色的漢堡包頂與包底，暗黑造型極具話題性！

三重芝士安格斯（黑魂版）。

哈囉迷你批｜一盒兩件

除了主打漢堡，萬聖節小食陣容同樣進取。全新「哈囉迷你批」一盒兩件，分別注滿南瓜醬與濃郁朱古力醬。

哈囉迷你批。

大眼朱OREO麥旋風

「大眼朱OREO麥旋風」淋上士多啤梨醬，頂部放著搞怪的大眼「朱」朱古力。

大眼朱 OREO®麥旋風。

香烤雞翼（意式蕃茄

鹹點方面，帶有微酸蕃茄香氣的期間限定「香烤雞翼（意式蕃茄）」，肉質滑嫩。

香烤雞翼（意式蕃茄）。

大大啖組合只需加$9.5，即可將飲品薯條升級為黑松露紫菜味Shake Shake薯條及熱情果椰果梳打，以豐富的食品陣容覆蓋不同時段與口味偏好的消費者。

黑松露紫菜味Shake Shake薯條。

麥當勞App搶先試食優惠何時完結？

想搶先食黑魂版安格斯？動作要快，麥當勞已釋出限時一天的優先試食優惠。10月12日（今日）上午11時起，App會員能以180分加$46換購黑魂版或原味三重芝士安格斯超值套餐。晚上6時後，則可以180分加$51換購加大超值套餐。

而今日未食得切的朋友，則可於明日（10月13日）起，全線麥當勞將推出一系列電子優惠券。除了四道菜套餐減$5、指定超值套餐減$3外，最吸睛的莫過於$39芝士安格斯超值套餐。而準備一大班人萬聖節開派對的食客，亦可留意$92有齊脆香雞翼及意式蕃茄香烤雞翼的16件分享桶。