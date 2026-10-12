j-hope x NIGO AirForce1登場！發售日/定價/細節/StockX炒價公開

各位ARMY注意！近日波鞋界迎來重磅消息，Nike與Nigo這對老拍檔不但再次攜手合作，今次更找來BTS成員j-hope加入，推出全新的Nike x Nigo x j-hope Air Force 1獨家款式。此聯乘鞋款將於10月17日率先在humanmade.jp官網發售，隨後於10月22日登陸SNKRS及全球指定零售店。



近年NIGO與Nike先後於2024年底推出的Air Force 3 Low系列，以及今年5月推出的Air Force 1「Last Orgy 2」，設計多側重於強烈的對比色塊與傳統街頭元素的重塑。今次NIGO帶來已在Human Made上多次合作的巨星、BTS成員J-Hope，在今次精心設計的三方聯名之作的設計上迎來了顯著的變化。

今次聯名AF1特點是？

新鞋款以2001年的Air Force 1版型為藍本，以經典鞋款為基礎，保留1990年代東京懷舊風情的同時，同時注入了j-hope專屬的「Hobicore」美學。 這種j-hope專屬的「Hobicore」美學風格，結合了 90 年代的復古街頭感與充滿童趣的鮮豔色彩、加上j-hope本人的藝術偏好與陽光性格，種種因素交織出來的美學風格，給人一種樂觀、活力且帶點古靈精怪的感覺。而今次這款聯名AF1，就成功將NIGO所代表的日本復古文化，與j-hope代表的全球巨星風采及美學完美結合。

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今次新款放棄了過往的硬派撞色，改為採用光澤感十足的曙光橘與亮金色皮革作為鞋面，並以氯藍色細節進行撞色點綴，色彩配襯自成一格。鞋身同時加入了j-hope最愛的松鼠圖案；材質方面，新設計大幅運用了特殊的琺瑯質感，並搭配了以往少見的特殊鞋帶細節，成功在懷舊氛圍與精緻質感之間取得平衡。

這款聯名AF1如何買到？

各位心動準備入手的ARMY要留意，這款Nike x Nigo x j-hope Air Force 1定價1,100港元，將於 10 月 17 日於 humanmade.jp 官網獨家推出，有興趣者可於官網參加抽籤。

ENTRY DEADLINE : 09:59am (JST) 10/15/2026

RELEASE DATE : 09:00am (JST) 10/17/2026



不過目前因系統故障現已暫停，請再留意官網更新。如果抽籤不成功的朋友亦不用失望，鞋款於 10 月 22 日在 SNKRS 及指定零售店鋪全球發售，屆時可再留意最新的發售資訊。

目前j-hope x NIGO聯名鞋炒價如何？

市場對此聯乘鞋款的反應相當熱烈，各大交易平台的炒價亦已陸續浮現。

根據StockX的最新數據，這款全新三方聯乘的Air Force 1（Burnt Sunrise配色）目前在正式發售前的賣家開價介乎7,280至9,890港元，反映今次在j-hope強大的全球影響力帶動下，預料該鞋款正式公開發售後將進一步推高二手市場的活躍度及價格走勢。