Dior前男裝總監Kim Jones回歸！同名品牌門市明年登陸中環新地標

Dior前任男裝創意總監，英國著名設計師 Kim Jones 闊別大眾視線近兩年後，無預警宣佈推出個人同名品牌「KIM JONES」，最快將會在2027的秋冬系列宣告華麗回歸。至於各位Kim Jones的香港粉絲如想進一步親身了解新品牌的質感及設計細節，亦將會有大好機會，事關KIM JONES的全球首間實體旗艦店已落實於2027年10 月進駐香港全新地標 Central Yards，佔地 4,000 平方呎、坐擁維多利亞港景致的旗艦店，將成為其品牌拓展亞洲實體零售版圖的重要起點。



Kim Jones 過去曾先後擔任 Louis Vuitton男裝、Dior男裝、Fendi女裝，以及去年上任波司登（Bosideng）旗下全新高端都市支線品牌 AREAL 的創意總監，一直在時裝界地位舉足輕重，如今他迎來全新的獨立篇章。

他在接受權威時尚媒體The Business of Fashion獨家專訪時表示，在與眾多頂尖品牌及夥伴合作多年後，現時正是以個人名義再次展開創作的最佳時機。Kim Jones今次選擇跳出大型奢侈品巨頭體系，將與其合作逾20年的左右手兼設計總監Lucy Beeden共同持有新品牌的控股權，並引入了一位未公開身份的外部投資者。值得注意的是，這並非他首次推出個人同名品牌，早在2003年他自中央聖馬丁畢業後，他便曾創辦同名街頭奢華品牌，直至2008年接掌英國老牌Dunhill才暫時告一段落。

此番時隔18年重啟品牌，Kim Jones將個人檔案庫（Archives）中的先鋒剪裁與當代實用機能熔於一爐，象徵著一位功成名就的時裝大師對創作自由的終極回歸。設計理念上，KIM JONES將聚焦於「百搭多變」，致力打破傳統男女裝的固有界限，提供不受類別束縛的豐富衣櫥選擇。新作將巧妙糅合設計師對街頭文化的敏銳觸覺、傳統服飾的實用性以及高級時裝的精湛剪裁，當中更會重現其個人檔案庫中的經典元素。

而面對當前全球奢侈品市場增長放緩，品牌將採取「深思熟慮的親民定價」策略，首發系列最昂貴的精裁大衣定價為1,300歐元（約1.1萬港元），而一條兼具機能與剪裁的工裝長褲售380歐元（約3,200港元）。服裝大部分交由工藝嚴謹的日本頂級工廠生產，皮具則由意大利傳統工坊打造，並結合一年兩季系列、每月小幅釋出的「Monthly Drops」直營電商（DTC）模式發售，希望更切合當今消費者的消費習慣。

（IG@mrkimjones）

最快推出的KIM JONES 2027 秋冬系列，預計將於 2027 年中率先在品牌官網獨家發售。而令香港時裝界引頸以待的是，其全球首間實體旗艦店已落實於2027年10 月進駐香港全新地標 Central Yards。究竟這位曾四度榮獲「年度設計師」大獎的時裝巨匠，會為業界帶來什麼震撼設計？實在令人引頸期盼。