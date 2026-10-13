LOEWE On 2026 秋冬聯乘10.15登場！藝術探索為主題2大新鞋型一覽

LOEWE與On過往多次聯乘企劃，讓西班牙的奢華工藝遇上瑞士的頂尖技術，成功將較硬核的運動與城市休閒風格，推向高級時裝的領域。來到將於10月15日正式發售的2026秋冬全新合作系列，這對組合決定跳出既有的設計框架，打破了過往偏向輕量跑鞋的單一設定，破格推出了重塑傳統山系元素的Cloudsolo Hiker徒步鞋以及輪廓更流暢的Cloudtilt Cosmic休閒鞋，同時更全面將LOEWE標誌性的立體廓形與材質手法轉化為具備高防護性的戶外成衣裝備。



LOEWE與瑞士高端運動品牌On的合作企劃自2022年首度亮相以來，一直被受高度關注。回顧雙方過去幾次的聯乘歷史，合作初期的重心主要聚焦於On昂跑的專業越野裝備，例如對Cloudventure跑鞋與Cloudrock登山鞋進行外觀改造，透過LOEWE招牌的漸變色彩與手工藝質感，為硬核的戶外鞋履注入奢華基因。

隨後在2023年至2024年的聯名系列中，雙方的設計語境逐漸向城市生活方式傾斜，推出了主打日常行走的Cloudtilt鞋款與一系列基礎輕量運動服飾。來到2026秋冬，這對組合迎來了全新合作篇章，不僅延續了瑞士工程技術與西班牙工藝的對話，更在設計思維與產品矩陣上作出了顯著的突破與變革。

2026全新聯乘系列重點

來到2026秋冬的最新合作篇章，今次這對聯乘拍檔選擇以「藝術探索」為命題，探討圍繞人體機能發展的瑞士工程技術，與植根於材質和廓形表達的西班牙工藝，兩者如何共同回應運動中的身體，並在相遇與發現中激發新的創意可能。相較於過往，今次系列在設計語言上迎來了顯著的突破與變化，將戶外機能與高級時裝的融合推向了更深層次。

在鞋履設計方面，最新系列打破了過往偏向輕量跑鞋的單一框架，帶來了兩款擁有嶄新廓形的重磅之作。首先是Cloudsolo Hiker聯名款徒步風休閒運動鞋，這款鞋大膽解構並重塑了傳統的徒步元素，將具備高度防滑性能的齒紋外底、LOEWE標誌性的大理石紋橡膠，與雲朵般的後跟破格結合。鞋面細節上更加入了定制的鞋鈎、雙色圓鞋帶，以及飾有雙品牌標識的金屬扣，令整體的視覺份量與機能感大幅提升，展現出有別於以往的粗獷山系魅力。

+ 3

另一款Cloudtilt Cosmic輕量休閒鞋則是在經典Cloudtilt的基礎上進行了極致的升級，賦予鞋身更為流暢且充滿未來感的廓形。其搭載的全新CloudTec Phase中底，透過可視化足弓與更大的空腔設計來提供更卓越的緩震效果；而鞋面則改用工程網布與透明疊層交織而成，並點綴上精緻的Anagram刺繡，在科技感與工藝細節之間取得了完美的平衡。

+ 2

成衣系列的設計變化同樣令人矚目，今季徹底將LOEWE標誌性的立體廓形與材質處理手法，轉化為高度實用的功能性戶外語言。有別於以往較為基礎的運動服裝，今次推出了更多具備防護性能的外套單品，例如配備可調節連帽與下擺、拉鏈口袋及透氣設計的派克大衣與羽絨外套。此外，抗撕裂面料外套、可收納斗篷以及百褶工裝褲的加入，不僅豐富了層次穿搭的可能性，更兼顧了嚴苛環境下的實用需求。在色彩運用上，系列除了百搭的黑色，更注入了卡其綠、深橙、紫色與黃色等鮮明色調，部分款式更印有多彩的瑞士阿爾卑斯山印花圖案，巧妙呼應了On的品牌發源地。

+ 26

為了立體傳遞這種結合運動與藝術的全新視角，品牌特意邀請了行為藝術先驅Joan Jonas、藝術家兼作曲家Tarek Atoui以及跨媒介藝術家Martine Syms拍攝全新廣告大片。影像跟隨他們穿梭於林間小徑與城市街頭，透過藝術家充滿詩意的旁白，展現身體在自然與都市中穿行時，如何捕捉稍縱即逝的靈感時刻。這個充滿探索精神的全新聯名系列將於10月15日正式發售，並會於兩大品牌的指定專門店及官方網站同步上架。