LISA與aespa等K-Pop女團御用!解碼越南前衛品牌La Lune的暗黑美學

近期不同K-Pop女團的演唱會舞台上，無論是當紅的BLACKPINK、aespa，還是後起之秀KATSEYE及Hearts2Hearts，都不約而同穿上了充滿科幻感與未來裝甲風格的服飾。這些極具視覺張力、前衛又破格的造型，並非出自傳統的歐美百年時裝屋，而是來自一個充滿實驗性質的越南獨立設計師品牌La Lune。



來自胡志明市的La Lune，在法文中意指月亮，由設計師Quách Đắc Thắng（又名 Vicki Virus）創立。在打造這個極具視覺侵略性的品牌之前，他已經在當地知名的訂製服裝品牌累積了深厚的傳統製衣底蘊，甚至曾為獲獎無數的越南電影《落紅》擔任主要服裝設計。這些扎實的工藝技術與電影敘事背景，成為他日後建構虛擬時尚帝國的重要基石。

La Lune在他累積積經驗後，其後在2019年正式創立，品牌以「demi-couture」為定位，常從虛擬現實、電玩角色、動漫甚至中世紀藝術中汲取靈感，打造出宛如遊戲角色與暗黑童話交錯的超現實輪廓。

其中近期引起網民熱議的一款3D打印金屬感手持配件，完美具象化了品牌浪漫與暴力交織的衝突美學。該單品的手持部分被設計成宛如惡魔或石像鬼的骨骼利爪，並向後延伸出尖銳的蝙蝠狀翅膀。透過粗獷的黑色金屬鐵鍊，握柄連接著一顆佈滿攻擊性錐形尖刺的金屬愛心，外觀猶如中世紀的冷兵器流星錘。而在這顆尖刺愛心的正下方，還鑄有代表品牌的凸起新月浮雕符號，細節亦充滿巧思。

多個K-Pop女團先後著用

這份不走尋常路的設計語言，讓La Lune迅速成為K-pop造型師的寵兒。由LISA、aespa以至KATSEYE多次登台造型，均出自La Lune手筆，此外，TWICE的Mina、NMIXX的Kyujin與Jiwoo，以及XG的Juria和Hinata等女團成員，亦曾先後著用品牌作品。

LISA。

La Lune成功地將原本只存在於二次元或科幻宇宙中的魔幻元素帶入現實生活。它不僅打破了外界對東南亞時尚的傳統刻板印象，更以獨樹一幟的暗黑浪漫與機甲美學，在競爭激烈的全球時尚界中，為自己開闢了一條充滿未來感的嶄新道路。