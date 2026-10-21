New Balance 990v7官方照曝光！前6代設計特色、中底科技與演進史

New Balance 990家族最新成員，全新990v7官方宣傳照終於正式曝光！900系列多年來一直以打造「最頂級的跑鞋」為目標，亦是NB美製工藝的巔峰指標，由1982年推出至今，歷經四十多年的演進，由990v1第一代走到如今最新的990v7第七代，一直在波鞋圈及潮流界佔有無法撼動的地位。早前隨著話題十足的街頭預熱看板，以及名人實著接連曝光，加上如今官方照正式備受全球鞋迷期盼的全新旗艦鞋款 990v7 終於逐漸揭開神秘面紗，正式宣告 990 家族即將迎來下一個傳奇篇章。



從官方照可見，990v7 承襲了四年前推出的 v6 厚重外形、流線輪廓，以至鞋面拼接上的複雜層次，但展現了全新感覺。鞋面拼接位置明顯上移，底層材質一路延伸至鞋頭，搭配面積放大的擋泥片，勾勒出更豐富的視覺層次。側邊經典的「N」字 Logo 比例經過重新微調，揉合 3M 反光材質並致敬了 v3 的神韻。首波亮相的招牌「元祖灰」透過麂皮與多層次材質堆疊，另外中底與N字標誌下的襯底、亦一改以往只用白色的作風，首度在灰色990系列上選用泛黃的奶白色，展現出截然不同的復古質感。

（IG@cozxyz）

再宣傳照正式曝光前，品牌早前無預警在紐約街頭以極具話題性的「視力測驗」創意看板，為全新旗艦鞋款 990v7 悄悄預熱。

（IG@Newbalance）

隨後，西班牙天后 Rosalía 被捕捉到穿著疑似 v7 的實鞋在街頭慢跑，而與 NB 關係密切的知名設計師 Joe Freshgoods 也透過社群限動公開部分面貌，讓這雙新世代神鞋的細節逐漸明朗，引發全球鞋迷熱烈討論。

（IG@rosalia.vt）

儘管官方尚未正式公開 990v7 的發售日期與定價，但在迎接這雙「新世代鞋王」正式降臨前，身為鞋迷的你，不妨跟著我們溫故知新，一次重溫 990 家族歷代走過的傳奇進化史。

990v1：傳奇起點 奠定「元祖灰」經典

誕生年份：1982年

作為「9系」的元祖型號，1982年問世的990v1是史上首對定價破百美金的傳奇波鞋，以當時物價來說非常驚人。而第一代的誕生不但確立NB最具代表性的「元祖灰」與麂皮網布拼接輪廓，更憑藉精湛工藝奠定品牌其後Made in USA系列的根基。鞋身設計偏圓潤，搭配鞋跟MCD穩定系統、三層EVA中底與意大利Vibram防滑大底，為990家族的輝煌歷史揭開序幕。

990v1鞋款（New Balance）

990v2：科技進化 確立機能美學輪廓

誕生年份：1998年

在八九十年代相繼推出995至999等型號後，品牌相隔16年後，才於1998年回歸初心，帶來990v2。為迎戰90年代末的科技跑鞋熱潮，v2進行大刀闊斧的改造，鞋面層次更為複雜，鞋身更具流線感，而側邊「N」字Logo比例縮小。科技上更首度捨棄傳統EVA，導入當時最新研發、源自998型號的ABZORB緩震材質，奠定日後 990 系列舒適度的基礎。

990v2鞋款（New Balance）

990v3：巔峰之作 將專業跑鞋推向街頭潮流

誕生年份：2012年

2012年推出的第三代適逢系列誕生30年，被很多人視為巔峰之作。其外觀可謂990歷代外觀設計的分水嶺，一改過往的簡約復古，轉向複雜精密的科技結構，除了大幅增加透氣網布的面積，反光羅紋「N」字Logo與搶眼的金屬感菱格鞋舌更展露強烈的時尚氣息，並搭載升級版ENCAP中底、碳纖維板與Ndurance耐磨大底，以震撼的機能設計完美回應時代的演進。

990v3鞋款（New Balance）

990v4：乘勢崛起 呼應Dad Shoes熱潮

誕生年份：2016年

乘著當時愈來愈流行的「老爹鞋」熱潮，品牌僅與上代相隔四年，於2016年便推出990v4。設計團隊捨棄前代的菱格鞋舌，換上網狀材質並點綴標誌性的美國國旗；而鞋身輪廓變得更加修長，線條俐落穩重，並搭配大量反光細節，讓麂皮與網眼的層次對比更強烈。中底則升級為改良版ENCAP科技，不僅減輕重量，更帶來極致軟彈的支撐腳感。

990v4鞋款（New Balance）

990v5：極簡洗鍊 日常舒適度的新境界

誕生年份：2019年

至於2019年登場的990v5，則迎合現代極簡美學，大幅簡化過往繁複的拼接結構，修長的線條讓鞋身在視覺上更顯輕盈。外觀最亮眼的新設計，在於鞋領兩側增添的半透明TPU穩定片，以及後跟象徵第五代的紅黑「V」字標誌。鞋底延續ENCAP與ABZORB雙重緩震配置，並升級搭載抗菌透氣的Ortholite記憶鞋墊，將日常穿著的舒適度推向全新境界。

990v5鞋款（New Balance）

990v6：革命破格 目前歷代最軟彈之作

誕生年份：2022年

到了2022年，亦即系列的40週年，990v6迎來史上最大幅度的革命性改變。在Made in USA系列創意總監Teddy Santis操刀下，v6的外型來得更為圓潤，並首度移除中段的麂皮馬鞍結構，讓「N」字Logo直接縫製於網布上，視覺上非常符合現代跑鞋的流線美學。鞋底亦首度導入頂尖競速跑鞋專用的FuelCell科技，並結合ENCAP中底，造就歷代最軟彈的終極腳感。