融合美式復古質感與日系輪廓 LAKH FW26大玩酸洗與酵素石洗工藝

街頭服飾的演進從來不僅限於剪裁的變奏，面料的處理與工藝往往才是決定一件單品靈魂的關鍵。本地服裝品牌LAKH全新推出的FW26「DISTRESS」秋冬系列，正是一次將焦點徹底回歸面料工藝與洗水美學的深度探索。是次系列不單是一場視覺上的復古回歸，更透過極致的洗水技術，重新定義了秋冬街頭穿搭的洗練質感。



從今次發布的造型照中，我們可以強烈感受到品牌試圖傳遞的工匠精神。拍攝場景設定於滿佈工具的粗獷木工與五金工場，昏黃而溫暖的燈光映照在模特兒身上，完美呼應了本季服裝強烈的做舊質感與歲月痕跡。女模特兒鮮明亮眼的橘色短髮，與服裝沉穩的酸洗炭灰與黑色形成強烈對比，在視覺上極具張力，突顯了服飾上因洗水而產生的自然漸層與獨特顆粒感。這種場景設定絕非偶然，工場的環境隱喻了服裝背後繁複的Acid Wash酸洗與Enzyme Stone Wash酵素石洗工藝，將服裝製作的勞動感與街頭時尚巧妙連結。

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LAKH今季將美式復古的粗獷質感與日系街頭的寬鬆輪廓進行了深度融合。造型照中男模特兒親身演繹的Acid Wash Pullover，以重磅純棉配合酸洗技術，展現出極具份量的垂墜感。其內搭白Tee露出的下擺，精準地示範了日系層次穿搭的精髓。而品牌在機能性與實用美學上的拿捏亦見爐火純青，例如Acid Wash Reversible Zipped Hoodie採用了雙面穿著設計，配合多口袋細節，讓穿著者能夠根據日常需求靈活切換造型。這種將高實用性隱藏於隨性街頭感之中的設計語言，正是LAKH一直以來備受推崇的品牌美學。

另一個展現設計深度的單品，是將經典工裝重新演繹的Acid Wash Sweat Double Knee Half Pants。傳統的Double-Knee工作褲多採用硬挺帆布，但LAKH卻大膽改用親膚的重磅純棉衛衣布料製作，並注入酸洗漸層紋理。這不僅保留了工裝的立體視覺與層次感，更大幅提升了穿著的舒適度，打破了傳統工裝與運動休閒服的界線。此外，本季更首度針對女裝及中性穿搭需求推出Essential Tank Top，從女模特兒的示範可見，其經過精密微調的領口比例與下擺長度，無論是單穿展現俐落線條，還是作為層次內搭，都能完美融入整體造型，展現出品牌對微小細節的極致追求。

LAKH FW26「DISTRESS」系列透過匠心獨運的洗水工藝，成功將時間的痕跡具象化地刻劃在每一件衣服之上。這不僅是對復古街頭文化的一次致敬，更是品牌不斷進化、持續擴展時尚觸覺版圖的有力證明。