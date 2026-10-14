G-Dragon聯名Frédéric Malle香水亞太區限定！香港10.15限量發售

FAM注意，入手G-Dragon限量版同款香水的機會來了！法國頂級小眾香水品牌 Frédéric Malle 早前於其官方 Instagram 宣布，再次與 G-Dragon權志龍的主理品牌 PEACEMINUSONE 展開合作，推出小雛菊限量版Musc Ravageur（狂野麝香）香水，已率先引起全球FAM轟動。如今香水已於今日（10月14日）正式在品牌的亞太區門市上市，並最快將於明日（15日）11點正登陸香港尖沙咀K11 Musea的Frédéric Malle專門店， 有意入手的各位G-Dragon務必密切留意。



GD 的私藏 Signature Scent

熟悉 GD 的粉絲都知道，由調香大師 Maurice Roucel 於 2000 年創作的 Musc Ravageur 是他私下最愛用的簽名式香氣（Signature Scent）。G-Dragon 曾於綜藝節目《Good Day》中親自透露，自己在日常生活中「只噴這款香水」，展現出他對這款獨特麝香氣味的極度專一與鍾愛，令這款香水被廣泛標籤為「GD 同款香」。

IG@（Frédéric Malle）

除了口頭分享，GD 更曾以實際行動向粉絲傳遞這份專屬香氣，他曾在粉絲見面會上，將這款 Musc Ravageur 噴灑在紙花上，製作成「香氛紙花」當作禮物，送給在場的粉絲，進一步確立了 Musc Ravageur 作為「G-Dragon 專屬簽名香（Signature Scent）」的地位。

這款香水前調以薰衣草與蜜橘帶來清新感，中調揉合肉桂與丁香，最後以香草、麝香與琥珀等基調收尾，層次豐富且極具性感與神秘魅力，完美契合 G-Dragon 狂放而細膩的個人特質。

前調：薰衣草、蜜橘、佛手柑

中調：肉桂、丁香

後調：麝香、香草、琥珀、檀香、零陵香豆



（Frédéric Malle官網）

打破「親友限定」，首次面向公眾

今次其實並非GD的 PEACEMINUSONE 與 Frédéric Malle 的首次交集，早於 2024 年，雙方就曾首度合作，推出過印有 PEACEMINUSONE 標誌性「缺憾小雛菊」圖案的特別版 Musc Ravageur，但當時僅製作了約 100 瓶，屬於超限量的「親友限定」，並未作任何公開發售。當時令不少渴望擁有「GD同款小雛菊香水」的粉絲大感惋惜。

（Frédéric Malle官網）

而這一次大眾終於有機會親自入手這款結合了 Frédéric Malle 頂級調香工藝與 G-Dragon 個人美學的聯乘之作。雙方宣佈這款小雛菊限量版 Musc Ravageur 將於亞太地區APAC的指定銷售點獨家發售，其他地區如歐美的發售資料則有待進一步公開。

香港方面，目前於尖沙咀的K11 MUSEA有Frédéric Malle的門市，據了解，今次這款GD聯名版香水將於明日（10月15日）11點正式在香港門市開賣，而今次聯名版香水定價為$2,690港元，由於是亞太區限定且數量有限，有意入手的FAM要盡快出手了。

Frédéric Malle K11 MUSEA 專門店

地點：尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA B1層 B109A 號舖

電話：9163 5082

