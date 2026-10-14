全球999輛超跑AstonMartin車主限定！百年靈推客製SuperChronomat

兩個源於對速度癡迷的名字：一個精於計速，一個擅於馭速。作為 Aston Martin 的官方時計合作夥伴，百年靈 Breitling 將這份共同的追求以最個性化的專屬方式呈現給這一英國品牌的 Valhalla 超跑車主。專屬訂製 Super Chronomat 腕錶的體驗，為車主們提供了一個難得的機會，得以訂製一枚靈感源自其 Valhalla 超跑並融入個人品味的腕錶。每一枚腕錶皆以與 Valhalla 同等的精準度與對細節的關注精心打造。



作為 Aston Martin 首款量產中置引擎插電式混合動力超跑，Valhalla 融合了卓越的空氣動力學設計與源自賽車的工程理念，並注入了 Formula 1® 技術。其搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，配合三台電機，綜合輸出功率達 1,079 馬力，0-100 公里/小時（0-62 英里/小時）加速僅需 2.5 秒，最高時速可達 349 公里/小時（217 英里/小時），全球限量生產僅 999 輛。Valhalla 超跑是 Aston Martin 卓越性能與技術創引擎新的巔峰之作。

百年靈首次將其最具辨識度的系列之一的設計過程開放予 Valhalla 車主專享。通過百年靈訂製配置，車主可打造一枚以個人 Valhalla 座駕的配置與自身風格為靈感的專屬 Super Chronomat 腕錶。

Aston Martin 執行副總裁兼首席創意官馬雷克‧賴克曼（Marek Reichman）表示：「Valhalla 是一款以技術創新、精準性能與非凡個性定義的超跑。透過與百年靈攜手合作，讓我們得以為客戶呈獻同樣出眾的作品——通過一次獨特的機會，訂製一枚靈感源自其 Valhalla 超跑的專屬時計。每一枚腕錶皆體現雙方追求卓越設計與考究細節的共同承諾，成為車主個性的表達，亦是超跑本身的自然延伸。」

House of Brands 首席執行官喬治‧科恩（Georges Kern）表示：「Valhalla 是 Aston Martin 彰顯實力的宣言，如今，我們將同樣的體驗呈現於腕間，首次將 Super Chronomat 腕錶的設計過程開放予 Valhalla 車主專享。這枚獨具個性的時計，讓車主與其非凡座駕之間建立更個人化的聯繫。」

現時共有兩個腕錶型號可供訂製。包括：

SUPER CHRONOMAT B19 44 萬年曆計時腕錶

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Super Chronomat B19 萬年曆計時腕錶採用 44 毫米鈦金屬錶殼，搭配百年靈標誌性的 Rouleaux 錶鏈，將強烈的設計風格與製錶界最罕見的複雜功能之一：自動上鏈萬年曆計時融為一體。

碳纖維錶盤賦予腕錶鮮明的個性，而透明底蓋則完整展露黑色擺陀和機芯風采。腕錶能夠精準記錄月份長短、月相盈虧、年份更迭及閏年輪迴，直至 2100 年前無需進行重大手動調校。憑藉卓越的 96 小時動力儲備，即使靜置四天後重新佩戴，仍可精準走時。訂製選項包括內圈、秒針和計時小錶盤指針顏色，以及個性化訂製擺陀鐫刻。

SUPER CHRONOMAT 自動機械腕錶 38

該型號旨在平衡以性能為靈感的材質與精緻質感，將 38 毫米精鋼錶殼和 Rouleaux 錶鏈，與富有觸感的碳纖維錶盤及鑲鑽錶圈巧妙結合。自動上鏈腕錶的三針與六點鐘位置的簡潔日曆視窗相互映襯。

碳纖維錶盤讓 Super Chronomat 自動機械腕錶 38 將真正的汽車性能材質呈現於腕間，在 Valhalla 的工程語言與百年靈的製錶設計之間建立起直接連繫。訂製選項包括內圈及指針顏色，以及個性化訂製底蓋鐫刻。

Valhalla 超跑與 Super Chronomat 腕錶均體現了對工程造詣與至臻細節的共同追求。Valhalla 在英國華威郡蓋登的 Aston Martin 全球總部生產製造；而 Super Chronomat 則由瑞士拉紹德封的百年靈精密時計工坊打造。

Aston Martin 品牌多元化總監斯特凡諾‧薩波雷蒂（Stefano Saporetti）評價道：「我們與百年靈的合作夥伴關係，建立在致力於為客戶創造卓越作品與非凡體驗的共同願景之上。此專屬企劃是強強聯合的體現，匯集兩大品牌的專業技藝，為 Valhalla 超跑車主帶來獨一無二的體驗。這不僅是一款時計，更是屬於車主的訂製化延伸體驗，在展示每位客戶的個性品味的同時，亦凸顯 Aston Martin 與 Valhalla 超跑的專屬感。」

這一專屬訂製項目開放予 Valhalla 車主專享，將車主尊享體驗延伸至座駕之外。通過精心打造的潤飾、個性化細節以及精湛手工技藝，每一枚 Super Chronomat 腕錶皆成為彰顯 Valhalla 非凡特色與車主個性的獨特體現。

此外，購入腕錶者亦可獲贈五年的百年靈社交俱樂部（Breitling Social Club）會員資格，該俱樂部計劃於 2027 年底開業。這間私人俱樂部位於紐約威廉斯堡（Williamsburg），在這裡，百年靈不僅是腕間佩戴的時計，更代表一種生活方式。俱樂部將匯聚全球藏家、企業家、創意工作者、藝術家與百年靈愛好者，全年持續推出尊享禮遇、文化活動及限定專屬體驗。

Aston Martin 的願景是成為全球最令人嚮往的超豪華英國品牌，打造極致迷人、令人傾心的高性能跑車。公司由萊昂內爾‧馬丁（Lionel Martin）和羅伯特‧班福德（Robert Bamford）於 1913 年創立，Aston Martin 已成為公認的全球標誌性品牌，象徵著獨特風格、奢華格調、卓越性能與專屬尊榮。品牌融合前沿科技、傳承匠藝與優雅設計，打造出備受讚譽的超豪華車型系列，包括 Vantage、DB12、Vanquish、DBX 以及其首款中置引擎插電式混合動力跑車 Valhalla。依託「Racing. Green」可持續發展戰略藍圖，Aston Martin 正致力於通過混合動力驅動技術，開發內燃機替代方案，並明確規劃推出電動化跑車及 SUV 在內的產品矩陣。

Aston Martin Lagonda 總部位於英國蓋登，設計、研發並出口銷往全球 50 多個國家的車型。其跑車系列於蓋登（Gaydon）工廠生產，豪華 SUV DBX 系列則誕生於威爾斯聖安森（St Athan）工廠。

Lagonda 品牌創立於 1899 年，1947 年與 Aston Martin 共同由已故的大衛‧布朗爵士（Sir David Brown）收購整合。公司現於倫敦證券交易所上市，命名為 Aston Martin Lagonda 全球控股有限公司（Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC）。

2020 年，勞倫斯‧斯托爾（Lawrence Stroll）出任公司執行主席，公司也獲得了大量新投資。與此同時，Aston Martin 憑藉 Aston Martin Aramco Formula One™ Team 重返賽車運動的巔峰舞台，並為這一英國標誌性品牌開啟新紀元。

百年靈成立於 1884 年，是一家領先的瑞士製錶商。這間具創新理念的公司不僅發明了現代計時碼錶，並開創了導航工具腕錶的先河。如今，作為一個兼具休閒風格、包容精神與永續理念的奢華品牌，百年靈仍在不斷擴展新領域，並在全球各地設有約 280 間工業閣樓風格的專賣店。百年靈產品系列以「海、陸、空」三大領域為核心，這些系列無不彰顯出品牌鮮明的現代復古風格。每一枚腕錶機芯均經瑞士官方天文臺認證（COSC），品質卓越。時至今日，百年靈依然是為數不多能夠生產自製機芯的獨立製錶商。現在的百年靈以追求盡善盡美為目標，透過更優質的材料、更精湛的工藝、更優秀的包裝以及端到端可追溯性，打造出類拔萃的產品和體驗。百年靈完美融合經典工藝與前瞻性永續創新，不僅傳承輝煌歷史，更引領時代尖端。

腕錶技術資料



SUPER CHRONOMAT B19 44 萬年曆計時腕錶

機芯：百年靈自製 19 型機芯

直徑：30 毫米

厚度：8.53 毫米

上鏈：自動機械上鏈，雙向滾珠軸承，黑色擺陀飾有訂製雕刻圖案

動力儲存：約 96 小時

擺輪振頻：每小時 28,800 次或 4 赫茲

顯示：時鐘、分鐘、秒鐘、萬年曆

認證：瑞士官方天文臺（COSC）認證

錶殼材質：鈦金屬

直徑：44 毫米

厚度：14.45 毫米

高度（上錶耳上緣至下錶耳下緣）：45.4 毫米

防水性能：最高 20 巴爾（200 米）

錶鏡：弧面藍寶石，雙面防眩

錶背：精鋼，旋入式，藍寶石水晶玻璃

錶冠：鈦金屬及陶瓷，旋入式，雙密封墊

錶圈：鈦金屬黑色陶瓷嵌飾，棘輪式單向旋轉錶圈，刻度，Super-LumiNova® 螢光塗層錶圈指示器數字

錶盤／指針

碳纖維錶盤，四種可供訂製的內圈及指針顏色組合：Aston Martin 賽車綠色、獎盃銀色、閃爍金色及青檸色六種可供訂製的計時盤指針顏色組合：Aston Martin 賽車綠色、獎盃銀色、青檸色、Valkyrie 金色、鮮艷橙色及 Rosso Corsa 紅色

Super-LumiNova® 螢光時標及指針

錶帶

搭配蝴蝶扣的鈦金屬精鋼 Rouleaux 錶鏈，或帶折疊扣的黑色 Rouleaux 風格橡膠錶帶

SUPER CHRONOMAT 自動機械腕錶 38

機芯：百年靈 17 型機芯

直徑：25.6 毫米

厚度：4.6 毫米

上鏈：自動機械上鏈，雙向滾珠軸承

動力儲存：約 38 小時

擺輪振頻：每小時 28,800 次或 4 赫茲

顯示：時鐘、分鐘、秒鐘、日期

認證：瑞士官方天文臺（COSC）認證

錶殼材質：精鋼

直徑：38 毫米

厚度：11.88 毫米

高度（上錶耳上緣至下錶耳下緣）：45.4 毫米

防水性能：最高 10 巴爾（100 米）

錶鏡：弧面藍寶石，雙面防眩

錶背：旋入式，鐫刻 Aston Martin 標誌

錶冠：旋入式，雙密封墊

錶圈：精鋼，鑲嵌實驗室培育鑽石（根據 SCS-007 永續發展級鑽石標準培育），陶瓷錶圈指示器，棘輪式單向旋轉錶圈

錶盤／指針

碳纖維錶盤，四種可供訂製的內圈及指針顏色組合：Aston Martin 賽車綠色、獎盃銀色、閃爍金色及青檸色

Super-LumiNova® 螢光時標及指針

錶帶

搭配蝴蝶扣的精鋼 Rouleaux 錶鏈，或帶折疊扣的黑色 Rouleaux 風格橡膠錶帶