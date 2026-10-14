皇馬今夜出戰歐聯！比寧咸等球星率先穿上Louis Vuitton最新戰袍

歐聯戰火再開，西班牙豪門皇家馬德里即將在凌晨（15日）3點遠赴意大利，作客闊別多年的意大利勁旅羅馬。當球迷的目光都聚焦在今晚的精彩賽事之際，皇馬多位世界級巨星在球場外的時尚魅力其實亦同樣矚目。隨著皇家馬德里與Louis Vuitton的合作步入第二年，LV在創意總監Pharrell Williams領導的男裝工作室操刀下，為新一季的皇馬男子足球、女子足球及男子籃球隊，帶來了全新專屬正裝和旅行正裝服飾設計。



這次的專屬系列由創意總監Pharrell Williams領導的Louis Vuitton男裝工作室操刀設計，充分彰顯了品牌精準的西裝剪裁藝術，並由比寧咸、麥巴比、雲尼斯奧斯、華維迪及新星迪奧文迪等人親身著用演繹。全新設計從今年初發布的Louis Vuitton Trunk系列中汲取靈感，將經典單品與全新設計完美結合；並配合Mon Monogram 系列的高級皮具，為慶祝今年LV Monogram 圖案誕生 130 週年錦上添花。

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為了兼顧運動員在旅途中的舒適度與時尚感，旅行正裝系列特別推出了一款內層飾以Monogram圖案的雙面尼龍外套，並配備深藍色毛衣及全新米色Polo衫。這些服飾的細節處均巧妙地融入了皇家馬德里隊徽與LV標誌，展現出低調而奢華的專屬身份。

在正裝方面，球員將穿上剪裁講究的西裝，搭配特色羊絨大衣。這款大衣配有可拆式Monogram頸巾，內層標籤更印有每位球員的姓名簡寫，細節處理一絲不苟。此外，為慶祝Monogram圖案誕生130週年，系列中的高級皮具亦成為造型的亮點。

雖然這套由Louis Vuitton與皇家馬德里攜手打造的獨家系列不會作公開發售，但品牌表示顧客仍可於專門店及官方網站選購作為設計藍本的經典款式，並體驗Mon Monogram個人化服務。