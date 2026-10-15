Stray Kids再聯乘BAPE！8子同款鯊魚外套發售日+其他焦點全解析

韓國人氣男團 Stray Kids 與日本街頭潮流代表品牌 BAPE® 繼去年合作後再度攜手，宣佈將於10月17日正式發行全新限量聯乘系列。從官方釋出的最新影片中可見，是次系列特別強調保暖機能與材質變化，並由成員們親自上陣演繹風格各異的外衣單品。



其中，Hyunjin穿著質感紫色皮褸搭配迷彩Camo圍脖，以及搶眼的灰色慵懶感毛毛外套；隊長Bang Chan演繹啡色皮褸與充滿細節的彩色方塊編織針織外套；Lee Know以復古字母棒球外套內搭經典的鯊魚造型連帽衫；Changbin則著用裝飾豐富徽章的彩色Camo迷彩外套。

+ 1

此外，Han則展現手袖配有迷彩圖騰的軍綠色飛行外套與橘黃色太陽眼鏡，另有酒紅色羽絨背心搭配彩色迷彩鯊魚外套的造型；Felix身穿黑白拼接連帽外套以及俐落的白色迷彩外套；Seungmin穿上BAPE標誌性的黃色迷彩毛邊連帽外套；I.N則演繹黑白拼接運動外套搭配皮質短褲，與數字「93」黑色運動球衣外搭卡其色毛邊外套的層次穿搭。

+ 4

在內搭與下身設計上，系列保留結合猿人頭像與卡通角色的印花 T-shirt，下半身選用破洞牛仔褲、皮質短褲與白色迷彩長褲，並搭配不同配色的限定版 BAPE STA 運動鞋與金屬扣環皮帶。

值得注意的是，多位成員在視覺呈現中展示穿著聯名服飾的 BABY MILO® 絨毛玩偶與吊飾。目前聯名系列預計香港亦會發售，但詳細發售資訊仍有待官方進一步發布。