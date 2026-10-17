New Balance美製U992TA開箱 香薰棕色輕鬆配襯美式復古穿搭

雖然2026年進入秋季，但早前於7月及8月陸續登場的 New Balance Made in USA 及Made in UK 的2026 春夏系列依然是波鞋界的焦點所在。系列延續了品牌對頂級工藝的堅持，並以全新季節限定配色重塑了 991、992、993 及 990v4 等熱門經典鞋款。



本季的配色靈感主要源自自然色系，主調圍繞深邃的大地色系，並巧妙融合了沉穩的中性色、溫柔奶油底調，以及品牌最具代表性的元祖灰與極致黑魂，整體設計依然充滿著 Teddy Santis 上任後為 Made in USA 系列定下的強烈個人復古美學與精緻質感，可見其影響力。

當中以今次推出的香薰棕色U992TA為例，不論配色以至造工上都保持住美製的高水準。不少New Balance忠粉都知道，雖然 992 極為經典，但偏偏卻不時停產。 例如992最初於 2006 年首度面世，但2010 年首度停產，直到十年後的 2020 年才迎來首次復刻回歸；其後到了2023年至 2024年又一度暫停發售，直到 2025 年才再次宣佈復刻回歸，因此每次992推出，都備受粉絲矚目；而特別而又易襯的配色，更是令鞋款的注目度進一步增加。

今次再出的992，在Teddy Santis的影響下，用色突破了以往最常見的黑白灰及深藍， 大膽引入了他最擅長的高級調色盤，包括運用大地色、橄欖綠、奶油白中底、以及如淡粉紅、海鹽色的低飽和度的柔和色彩。在材質上，他極度偏愛帶有粗獷質感的長毛麂皮 (Hairy Suede)，大大提升了鞋款的層次感與奢華感。

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當然，本身992的技術亦毋庸置疑，作為Apple 創辦人 Steve Jobs（喬布斯）生前多次主持 Apple 重要產品發佈會的必著鞋款，992 的中底在後跟及前腳掌（前足）位置均加入了改良版 ABZORB SBS 吸震材質與 ENCAP 雙密度中底，能有效吸收著地時的衝擊力，為用家帶來無可比擬的舒適體驗。

這些傾向大地色調的New Balance鞋款，帶有溫潤夏日氛圍，非常適合「Tone-on-Tone」的同色系穿搭。建議配搭卡其色或米白色的休閒長褲，上身可選擇大地色系的針織外套或燈芯絨外套，展現高級且具層次感的美式休閒風。

除了今次介紹的這款U992TA外，New Balance亦帶來了其他英美製的991、992 、993 及990v4等熱門經典鞋款，除了經典的黑白灰外，亦包括如駝色、深棕的大地色系，以至飽和度恰到好處的粉紅色等，各位熱愛NB的Sneakerhead值得密切留意。