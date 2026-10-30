Barbour聯乘APC 2026秋冬登場！解碼經典油蠟外套與原色丹寧美學

當英倫百年的戶外工藝，遇上巴黎左岸的極簡美學，英法兩地兩地獨特美學交織出的，是經得起時間考驗的雋永衣櫥。英國的 Barbour 與法國的 A.P.C. ，今次就將英式傳統與法式隨性完美融合，在今個秋冬帶來令人矚目的秋冬聯乘系列。這次合作並非單純的品牌標誌疊加，而是從剪裁、材質到實用細節的深度對話，打造出涵蓋經典外套、牛仔單品、恤衫及配飾的完整衣櫥。



這場英法時尚邂逅的核心，在於將 A.P.C. 標誌性的當代簡約輪廓與基礎單品，無縫融入 Barbour 殿堂級的外套造詣之中。系列巧妙地在外套設計中加入了 A.P.C. 牛仔外套的口袋結構與線條細節，為經典注入摩登氣息。當中最引人注目的莫過於三款核心外套：保留 1983 年原始經典比例的男裝 Beaufort 外套、由傳統釣魚裝備蛻變成俐落街頭風格的女裝短版 Spey 外套，以及呈現直率寬鬆廓形的現代版 Sugarlump Bedale 長款外套。

為了彰顯兩大品牌對極致品質的執著，企劃特別採用了 Barbour珍貴的優質防刺油蠟布。這種採用緊密織法的布料，不僅具備極佳的耐用度與結構感，更以深鼠尾草綠與深海軍藍兩種沉穩色調呈現。防刺油蠟布會隨著日常穿著的磨損留下歲月痕跡，質感愈發豐富，這種隨時間蛻變的特性，恰好與 A.P.C. 最具代表性的原色牛仔布有著異曲同工之妙。

在強大的功能性基礎上，聯乘系列亦展現出細膩的摩登演繹。服裝不僅配備了實用口袋、袖口調節、配套羊毛領及可拆卸兜帽，更巧妙融入了 Barbour 標誌性的 D 形環設計。此外，象徵 Barbour 百年傳承的英倫格紋被廣泛應用於服裝及配飾的內襯之中，深化了兩者的骨血聯繫。

這股格紋細節更延伸至全系列牛仔單品，包括牛仔外套，以及 A.P.C. 經典的 New Standard 和 Elisabeth 款式牛仔褲。托特包與棒球帽也重新演繹了受外套啟發的圖形元素與功能細節，而格紋元素則隱約點綴於腰帶、口袋內襯及後片剪裁，完美呼應實用與精緻並重的配搭美學。