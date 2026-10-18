樂福鞋的野性變革！RUNDGREN秋冬混種鞋款登場 大玩珍奇動物紋理

RUNDGREN 最新推出「SAVANNA CLASH」秋冬系列，以品牌旗下兩大熱門鞋款「CALE」及「AYERS」為基礎，大玩珍奇動物紋理，將非洲草原的野性魅力帶入城市用的鞋款之中。而鮮明的材質對比，為品牌標誌性的混種鞋履注入更具張力的視覺語言。



近年Sneaker Loafer已成為潮流界最熱門的鞋款之一。隨著街頭文化與日系工裝風格的演進，Loafer亦因應大眾在職場與日常休閒之間頻繁切換的實用需求，以出現演變，將運動鞋的休閒機能，與傳統樂福鞋的精緻輪廓結合。事實上，多個品牌都已相應推出鞋款打破界線，例如New Balance的1906L 、 Hoka的Speed Loafer 等，讓這股混種鞋款的趨勢在高級時裝與街頭潮流界穩占一席。

而RUNDGREN全新「SAVANNA CLASH」系列，就為Sneaker Loafer熱潮帶來全新變化。品牌以溫血與冷血動物兩大陣營作為主題，展開截然不同的觸感與視覺交鋒。 例如溫血陣營，採用馬毛牛革材質，生動呈現出牛紋與豹紋的鮮明圖案及獨特的毛茸質感；冷血陣營則採用壓紋牛革，逼真地重現蟒蛇與鱷魚等爬蟲類獨有的鱗片肌理。

這兩種極具個性的材質將草原意象轉化為鞋履上的大膽細節，重新演繹了品牌的兩款旗艦鞋型。

今次動物紋理應用在品牌兩大熱門鞋款上。先說“CALE” Hybrid Penny Loafers 方面，這款鞋履的基礎設計奠基於歷久不衰的經典 Penny Loafers 輪廓，並保留了傳統的 Moccasin 手縫線工藝。設計團隊巧妙地將現代運動鞋的設計語言與傳統皮鞋美學相融合，使其具備極高的實穿性與搭配度。

在「SAVANNA CLASH」系列中，“CALE” 鞋面被換上了充滿野性呼喚的特殊材質，例如帶有強烈視覺對比的豹紋與牛紋馬毛牛革，或是極具質感的冷血爬蟲類壓紋牛革。此外，鞋底配置了被譽為「鞋底王」的 Vibram® 厚身機能跑鞋大底，不僅令整體重量大幅減輕，更提供了卓越的穩定性、舒適度與防滑機能，完美兼顧了城市通勤與造型需求。

而 “AYERS” Hybrid Moc Derby 則是以經典的 Tyrolean Shoes（提洛爾鞋）以及傳統的綁帶 Moc Toe 輪廓作為設計藍本。這種鞋型本身就帶有濃厚的戶外歷史底蘊，配合這次系列的主題，“AYERS” 同樣換上了狂野的動物紋理外衣，無論是溫血陣營的毛茸質感還是冷血陣營的細膩鱗片，都與其硬朗的 Derby 鞋身線條產生了強烈的化學反應。與 “CALE” 一樣，“AYERS” 也搭載了 Vibram® 運動鞋大底，打破了傳統皮鞋笨重的既定印象，在保留獨特復古外型的同時，帶來了如運動鞋般靈活輕盈的動態腳感。

「SAVANNA CLASH」系列以前所未有的動物紋理打破了傳統鞋履的既定印象，將野性美學、經典輪廓與都市機能融為一體。系列將於 10 月 17 日（本週六）晚上 8 時（GMT+8）於官方網站 RUNDGREN.com 率先發售，其後亦會於 HOAX 及指定分銷商陸續上架。