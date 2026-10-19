UGG 首度聯乘 JW ANDERSON 為經典UGG經典雪靴注入樂福鞋細節

時裝界的大忙人Jonathan Anderson再有新搞作，今次經典鞋履品牌 UGG® 與英國時裝品牌 JW Anderson 首度攜手合作，以 UGG® 最具代表性的 Classic Boot 及 Tasman 兩款經典鞋型為基礎，巧妙地融入傳統Loafer樂福鞋的設計元素，創作出 UGG® JW Anderson Loafer Boot 和 UGG® JW Anderson Loafer 兩款話題新作，為我們熟悉的日常穿搭帶來了截然不同的新鮮感。



這次企劃由設計師 Jonathan Anderson 親自操刀，並邀請到音樂人 Dev Hynes 演繹，以「日常儀式感」為靈感，將大眾追求的居家舒適度與時尚的盛裝打扮完美結合。

Jonathan Anderson 表示，他一直對樂福鞋的設計情有獨鍾，這次特別將圓潤鞋頭與標誌性的盒形車縫線條帶入 UGG® 的世界，期望看見兩種截然不同的風格能擦出怎樣的火花。新鞋款不僅保留了 UGG® 原本標誌性的舒適材質與緩震效果，更帶來由他親自挑選的栗色（Chestnut）、卡其色（Khaki）及亮眼的橙色（Orange），兼顧了實穿性與設計感。

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為了呼應「日常儀式」的主題，這次的宣傳影像並沒有採用刻意的影樓佈景，反而捕捉了 Dev Hynes 在家中的真實動態——從起床更衣、在房間之間隨意走動，到坐下休息或準備出門的瞬間。這些看似平凡的生活點滴，在全新鞋款的點綴下展現出毫不費力的隨性時尚，完美示範了鞋履如何融入我們每一天的生活節奏之中。

是次破格合作不僅打破休閒鞋履的既定印象，更重新定義了現代的舒適美學。全新聯乘系列定價分別為港幣 3,190 元（Loafer Boot）及港幣 2,390 元（Loafer），並已於 2026 年 10 月 15 日起在全球指定地點上架。