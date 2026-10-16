Tesla第二代Roadster誕生！「飛起來」示範騰空翻滾+0.81秒破百

真正「飛起來」的Tesla跑車誕生！ Tesla發佈第二代Roadster，將SpaceX的火箭技術，直接植入新一代 Roadster，令這款純電超跑突破傳統汽車界限，具備短暫飛行的能力。發佈會中，這款Roadster更親自示範了在高空中騰空翻滾，畫面震驚全球。另外，今次第二代Roadster配備推進器的版本從靜止加速至時速 60 英里僅需極度誇張的 0.81 秒，徹底顛覆物理學對輪胎抓地力的極限認知。



行政總裁 Elon Musk 親自主持發表會，展示這款完美融合極致性能與太空科技的超級跑車。為展現新車的實力，Roadster 現場上演了一系列驚人特技，不僅在 C 型坡道上倒掛行駛、凌空翻轉並平穩著地；更借助推進器短暫騰空，飛越了包括 Cybercab、Cybertruck、Tesla Semi、Model Y 及 Model 3 在內的 Tesla 車隊，畫面令人嘖嘖稱奇。

此外，坐在駕駛座的 Optimus 人形機械人更為展演增添強烈的科幻感，充分彰顯 Tesla 在跨領域技術整合上的強大實力與野心。

究竟新一代Roadster有什麼驚人之處？現在就讓一物為你一一解構。

顛覆物理的硬核技術：冷氣體推進與吸附系統

全新 Roadster 的最大亮點，在於其深度融合源自 SpaceX 火箭的先進太空技術。車輛配備由多模式風扇與底部密封結構組成的地面抽氣吸附系統，能將車底空氣抽走形成強大負壓，提供極強的向下吸力，正是車輛能夠在靜止狀態或斜坡上保持倒掛及緊貼地面的關鍵。

更為驚人的是，車輛導入 10 個冷氣體推進器（Cold Gas Thrusters）。這些推進器透過全電動致動器在極短時間內微調推力，不僅能穩定車身在空中的飛行姿態及實現原地後空翻，更帶來顛覆性的極致加速能力。

根據 Tesla 公布的測試數據，配備推進器的 Roadster 從靜止加速至 60 英里（約 96.6 km/h）僅需短短的 0.81 秒。

（IG@Tesla）

在車身設計方面，Roadster 採用極簡且具備平整化空氣力學的線條，結合隱藏式頭燈與貫穿式尾燈，並大量運用鎂、鈦和碳纖維等輕量化高強度材料以降低重量，同時搭配類似太空衣面罩銅塗層的金色透光玻璃與鈦金屬飾件，呼應其充滿未來感的太空美學。

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針對不同的駕駛需求，全新 Roadster 提供三種不同配置的版本。

1. Performance版

具備主動空氣動力設計與多模式吸附系統，主要針對一般賽道與高性能道路駕駛而設。

2. Thrust版

進階的「Thrust」增強套件版本則在車尾加入冷氣體推進器，以大幅提升直線加速表現。

3. Rocket版本

至於最頂級的「Rocket」版本，則配備多達 10 個環繞車身的冷氣體推進器，能支援前後、上下及側向旋轉運動，實現真正的短暫飛行與姿態控制功能。

（Tesla官網）

為了騰出空間安裝這些龐大的推進設備，Rocket 版本捨棄副駕駛座位，成為僅設單一座位的跑車。在極限性能上，Elon Musk 提出極速達到 0.5 馬赫（約 616 km/h）的瘋狂目標，而會後報導提及的新車規格還包括超過 230 英里（約 370 km/h）的極速，以及約 300 英里（約 483 公里）的續航里程。

（Tesla官網）

在市場規劃與定價策略上，Tesla 將量產目標定於 2028 年。對於基礎車型，美國市場的首期預訂金為 5,000 美元，買家需在 10 天內補齊 45,000 美元的尾款，總預訂金額為 50,000 美元。

若買家選擇升級至 Thrust 版本，預訂總額高達 250,000 美元；而具備全飛行系統的頂級 Rocket 版本則採用極其專屬的邀請制形式發售。這意味著像 Rocket 這樣具備飛行能力的高階版本將被標註為「非道路合法」，不能在一般公共路面上駕駛。