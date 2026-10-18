首度破格換金面！IWC萬國錶2027羊年限量腕錶 精緻三羊擺陀賀新歲

為迎接到來的農曆羊年，沙夫豪森IWC萬國錶精心打造「飛行員高性能計時腕錶41羊年特別版」，全球限量發售500枚。這款特別版腕錶在設計上打破品牌過往新年款式常見的酒紅色主調，首度換上象徵好運、繁榮與尊貴的金色錶盤。腕錶採用低調的拉絲鈦金屬錶殼，其邊緣經過細緻的拋光處理，並配襯黑色陶瓷錶圈。這種熠熠生輝的金色主視覺，與深邃的黑色小錶盤、黑色小牛皮錶帶及鍍金指針形成了鮮明對比，不僅令視覺層次更為豐富，更為這枚主打高性能的計時腕錶注入了一抹溫柔且溫暖的獨特氣質。



三羊開泰：深蘊傳統文化哲思

在文化意涵的刻畫上，腕錶展現對中華傳統符號的深刻致敬。在古漢語語境中，「羊」字與「祥」字相通，帶有大吉大利的期盼，同時亦是「美」與「善」等漢字的組成部分，象徵著溫柔體貼與善良的美好特質。這款腕錶的點睛之筆，巧妙地隱藏於佩戴時未及察覺之處——透過透明的藍寶石玻璃底蓋，一枚精緻的「三羊造型」鍍金擺陀盡收眼底。這項設計首度躍然於品牌的腕錶之中，完美呼應《易經》裡「三羊（陽）開泰」的經典意象，寄寓了陽氣漸生、萬象更新的吉祥祈願。

更令人驚喜的是，錶盤3點鐘位置的日期顯示同樣暗藏巧思：每逢每月的8日，日期視窗會以漢字「羊」取代數字「8」，將農曆新年的專屬祝福巧妙地融入日常讀時之中。

（IWC）

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精密工程：彰顯卓越製錶工藝

外觀出眾之餘，這款特別版腕錶的內在機械結構同樣一絲不苟。腕錶搭載了IWC萬國錶自製的69385型自動上鏈機械計時機芯，整體設計以堅固、可靠及精準為核心考量。該機芯內含33顆寶石，振頻達到每小時28,800次（4赫茲），並能提供46小時的充沛動力儲備。

錶盤佈局沿用了品牌極具辨識度的垂直排列計時盤，12點鐘位置設有計時分鐘數顯示，大幅提升了讀時的清晰度。在實用性與耐用度方面，其直徑41毫米、厚度14.8毫米的鈦金屬錶殼具備10巴的防水性能。配合旋入式錶冠以及能抵禦驟降氣壓而不致鬆脫的雙面防反光凸狀藍寶石玻璃錶鏡，全面確保腕錶在各種環境下的可靠表現。

此外，腕錶貼心地配備EasX-CHANGE系統，讓佩戴者只需輕觸按鈕，即可在無需工具的情況下輕鬆更換錶帶。

（IWC）