朴寶劍帥氣演繹NUPTSE外套 現身TNF「NUPTSE MEETUP」限定展覽

迎來 2026 年創立 60 週年的輝煌時刻，The North Face 為旗下最具傳奇色彩的 Nuptse 羽絨服系列換上全新面貌。自 1992 年問世以來，這款以喜馬拉雅山脈「努子峰」命名的經典之作，不僅是全球探險者的禦寒首選，更憑藉前衛俐落的廓形跨界席捲街頭潮流。為紀念此重要里程碑，品牌隆重推出全新 Summit Nuptse 及 Pertex® Nuptse 雙面穿鵝絨外套，並於香港精心打造「NUPTSE MEETUP」期間限定展覽。日前，韓國人氣男神朴寶劍更以品牌好友身份驚喜現身開幕現場，瞬間點燃全場熱情，帶領大眾共同見證這場機能與潮流的文化盛宴。



他身穿一襲全新 Pertex® Nuptse 雙面穿鵝絨外套，展現標誌性的陽光笑容，完美詮釋機能服飾隨性切換的多元穿搭可能。朴寶劍分享道，這件外套獨特的「傳奇藍」配色，讓他深刻聯想起香港蔚藍的天空與維多利亞港的迷人景致；而在日常生活中，他則偏愛自然舒適且簡約的穿衣哲學。當他穿梭於展覽中精心復刻的紐約街頭場景時，更是將機能與潮流的完美融合展現得淋漓盡致。

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除了出眾的時尚品味，朴寶劍更將「探索永不停止」的品牌精神徹底融入生活。繼早前於 2026 柏林馬拉松以「破 5」佳績完成人生首場全馬後，他透露自己正積極備戰，期望能參加明年三月在香港舉辦的 The North Face 100 越野賽。他坦言，早對香港壯麗的山林徑道充滿嚮往，無奈此次行程緊湊未能親自登頂，十分期盼下次造訪時能真正走入大自然，飽覽香港的山野風光。

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為致敬敢於打破常規的探索者，The North Face 由即日期至10月25日期間於金鐘太古廣場 Garden Court 舉辦為期十天的「NUPTSE MEETUP」期間限定展覽。展覽以「顛覆傳統」為核心，透過精心策劃的歷史年表，引領大眾穿越時光隧道：從 1992 年的初次亮相、1996年躍升為嘻哈文化符號，至2011年由饒舌歌手Drake效應引發的全球復刻熱潮，生動勾勒出Nuptse從專業高山裝備蛻變為跨世代潮流圖騰的傳奇軌跡。

現場同步展出回歸極致高山防護的 Summit Nuptse 頂級系列，以及結合環保回收材質與 DWR 防潑水科技的都會款 Pertex® Nuptse 雙面穿系列。此外，展區內特別打造一輛充滿 90 年代美式街頭風情的相機餐車作為打卡熱點。大眾在近距離感受高山機能與街頭潮流碰撞的同時，還可參與互動問答遊戲贏取限定禮遇；XPLR PASS 會員若於太古廣場門市購買指定 Pertex® Nuptse 外套，更可獲贈極具收藏價值的限量 Nuptse 小熊購物袋，為這場文化盛宴留下專屬紀念。

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The North Face NUPTSE MEETUP 期間限定展覽

地址：香港金鐘道88號太古廣場 LG1 層 Garden Court

開放日起：2026 年 10 月 16 日 – 10 月 25 日

開放時間：上午 11 時至下午 8 時

