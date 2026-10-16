Salomon攜手蔡依林推聯名XT-Whisper！酒紅焰火細節+香港發售資訊

Salomon 不時與不同潮流單位聯乘合作，但今次破天荒與華語樂壇天后 JOLIN蔡依林展開合作，以 JOLIN 的歌曲《Safari》中對火焰的描繪為靈感，推出全新聯名鞋款「XT-WHISPER SUEDE JOLIN」。



Salomon首度與亞洲樂壇巨星合作

回顧 Salomon 的品牌發展史，特別是自 2019 年推出 Sportstyle 系列以來，其聯乘對象往往是頂級高端時裝品牌、獨立先鋒設計師或全球知名潮流選物店，但今次與 JOLIN 的合作，不但是首次與亞洲流行歌手聯乘推出鞋款，同時也是品牌極少數直接將歌手的名字標記，印於鞋舌上的深度合作企劃，無疑對雙方都極具歷史性意義。

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細節靈感來自JOLIN歌曲《Safari》

設計團隊巧妙地將《Safari》的音樂節奏與身體直覺，轉化為鞋款的實體細節。鞋款大膽運用了「紅藍火焰」的對比色彩，展現 JOLIN 多樣性的個人風格：

酒紅色鞋身（Burgundy Red）：

靈感來自熾熱火焰，象徵 JOLIN 在舞台上充滿張力且極具吸引力的時尚魅力。

淺藍色折線（Blue Spark）：

宛如高溫的藍焰，代表她在耀眼舞台背後，那份沉靜而堅定的內在力量。

專屬細節：

兩種色彩互相映襯出外放與內斂並存的質感，鞋舌上更特別加入了「JOLIN」標記，極具收藏價值。

今次聯名鞋款在結構上，亦承襲了 Salomon 經典 XT 系列的優良基因。鞋款搭載了標誌性的山形波浪折線 Sensifit™ 科技，提供優異的包覆感與支撐力。鞋面則採用了啞光與亮光質感交錯的多重面料，並拼接觸感溫潤的麂皮材質，打造出層次豐富的精緻視覺效果。

何時正式推出？

今次合作不僅打破了戶外機能品牌與華語流行音樂的界線，更印證了 JOLIN 在跨界時尚領域的無可取代的強大影響力。全新 Salomon XT-WHISPER SUEDE JOLIN 定價為 HKD $1,498，將於 10 月 19 日起率先於 K11 Art Mall、Harbour City 及 Hysan Place 的 Salomon 品牌專門店發售，並於 10 月 23 日登陸澳門Galaxy Macau。

發售日期： 2026年10月19日起 K11 Art Mall / Harbour City / Hysan Place， 10月23日起 Galaxy Macau

售價：HKD $1,498

