both Paris厚底鞋紅甚麼？巨星同款巴黎鞋履品牌增高5至7cm的秘密

身高無可否認一向對穿搭有極大影響，但如果天生身高有限，又可以如何解決？近年在歐美及亞洲日漸走紅，以前衛未來感設計與獨特厚底輪廓奠定潮流地位的巴黎鞋履品牌 both Paris，相信是各位身高有限的朋友最佳救星。早前both Paris迎來品牌成立 10 周年的重要里程碑，除了於巴黎 Oberkampf 隆重揭幕全新 showroom，同時亦宣佈曾於Yeezy 擔任鞋履主管（Head of Footwear）的鬼才設計師 Mats Rombaut 回歸擔任創意總監，配合最新的 2026 秋季系列中重磅推出全新標誌性天然橡膠鞋底「GUM」系列，令品牌進一步備受潮流界關注。



創立於 2016 年的巴黎獨立鞋履品牌 both Paris，致力於探索「天然橡膠」這一工業材料在當代時裝鞋履中的無限可能。品牌以前衛未來感的設計與獨特的厚底輪廓，成功奠定了其在國際上的潮流地位。 以「Both（兩者）」為名，是因為品牌的核心精神是在每件設計裡取得雙向的「平衡」，例如在粗獷的工業線條與精緻的鞋履廓形之間、或是剛硬與柔美之間尋找對立共存的平衡點。

厚底設計可增高5至7cm

除了型格前衛的外表外，其鞋底為著用者帶來的身高優勢亦不容忽視。鞋底以天然橡膠 Pods 為核心，結合輕量 EVA 中底與 TPU 結構件，一來可帶來卓越的抓地力、緩衝與穩定支撐，兼顧了日常行走所需的輕盈與彈性；更重要的，是其視覺比例修正與顯著增高效果。

其標誌性的厚底設計在視覺上能天然拉長腿部比例，例如 Tyres Platform 系列提供約 5cm 的厚底增高結構。 而經典的 GAO EVA 厚底老爹鞋更具備高達 7cm 的立體雕塑大底，能幫助穿著者大幅「隱形」增高。

歐美及香港巨星齊撐

其獨特設計加上型格地幫助著用者增高的強大功能性，難怪both Paris 的鞋履能成為全球明星私服中的隱藏爆款，並日漸走紅。歐美如Kylie Jenner、Anya Taylor-Joy；K-Pop代表亦有BLACKPINK 的 Lisa 與 Jennie、新世代男團 Cortis 等人喜愛著用。

華語圈代表中，不僅有女星舒淇將其視為穿搭神器頻繁著用；內地知名紅星張凌赫、香港的張敬軒及193@Error，亦不時穿著 both 的厚底鞋亮相，將潮流感與成熟氣質完美平衡。

前Yeezy鞋履主管回巢指揮

而今次Mats Rombaut的回歸，有望令both Paris更上一層樓。事實上，他在擔任 Yeezy 鞋履主管及與其他知名品牌聯乘時，就參與了多款新鞋型的開發，留下了多款極具話題性的代表作。

Mats Rombaut。

當中最著名的包括 SL-01 Clog（一體成型橡膠洞洞鞋）、SL-02 低筒運動鞋以及 SL-03 橡膠靴，延續了Yeezy前衛且一體化的極簡雕塑風格。

隨著創意總監 Mats Rombaut 的回歸，品牌於巴黎的沉浸式品牌showroom亦同步落成。全新啟幕的 both Paris Oberkampf 品牌空間坐落於巴黎第十一區，附近一帶一向是潮流文化與年輕人聚集地，屆時各位時裝愛好者可於現場近距離欣賞鞋履設計、感受材質細節並親自試穿，再透過品牌官方網站完成選購。相信新店將成為連結巴黎城市文化、時尚愛好者與品牌創意精神的重要據點。