2026必收秋冬木質調！MFK新香水OUD velvet mood蜜桃揉合溫軟皮革

法國香氛品牌 Maison Francis Kurkdjian (MFK) 旗下的 OUD mood 系列迎來了全新成員——「OUD velvet mood」濃香精 (Extrait de parfum)。有別於大眾對中東烏木厚重、辛辣的既定印象，這次調香師以「絲絨」的觸感為靈感，透過果香與絨面革，為帶有野性的烏木披上了一層柔軟溫暖的外衣。



沙漠沙丘化作絲絨觸感

這款香水的創作靈感，源於調香師兼品牌聯合創辦人 Francis Kurkdjian 去年一趟波斯灣利瓦 (Liwa) 沙丘的旅程。沙漠的原始美景、光影變幻以及沙粒溫暖的觸感，讓他聯想到絲絨柔軟且極具包覆性的質地。他將這份在沙漠中感受到的浩瀚與溫柔，提煉成了 OUD velvet mood 貼膚的香氣。

蜜桃果香柔化野性木質

在香調分類上，OUD velvet mood 屬於果香木質調。調香師刻意放大了烏木本身潛藏的果香與蜜糖層次，藉由明亮香甜的蜜桃香氣，柔化了烏木原本粗獷、帶有動物氣息的面貌。中後調則融入了桂花特有的皮革與杏桃香氣，並交織著溫軟的絨面革（Suede）香調，營造出一種帶有微溫、彷彿第二層肌膚般的「裸肌」效果。

「布料」香氛衣櫥的全新材質

從各種織品的質地汲取靈感，一直是 OUD mood 系列的核心特色。如果說先前的 OUD silk mood 展現了絲綢般清脆細膩的生動感，OUD satin mood 帶來了緞面般流動的圓潤柔美，那麼全新的 OUD velvet mood 則是精準捕捉了絲絨那種帶有厚度、溫暖且肉慾的柔軟觸感。

在包裝設計上，新款濃香精延續了品牌標誌性的方正水晶玻璃瓶身，深色半透明的玻璃與刻有雙「K」標誌的金色瓶蓋形成對比。

OUD velvet mood 已於 2026 年 9 月 1 日起，在 MFK 授權零售店及線上精品店正式上架發售。產品提供兩種容量選擇：35 毫升定價為 HKD 2,100，70 毫升定價為 HKD 3,320。