Dr. Martens瘋馬皮不是馬皮？ 5款櫻桃紅新鞋登陸香港

Dr. Martens 推出 2026 全新 CRAZY HORSE 瘋馬皮革系列，以專屬歲月痕跡展現獨特個性知名鞋履品牌 Dr. Martens，並以經典的 Cherry Red（櫻桃紅）色調為主打。全新系列將於 2026 年 10 月 17 日（星期六）於本地選物店 432Hz 門市限量上架。



自 1960 年首雙 1460 8 孔靴面世以來，標誌性的鞋跟拉環與「WITH BOUNCING SOLES」標語便成為了 Dr. Martens 的重要記認。這句標語從最初形容氣墊鞋底的彈性，逐漸演變成鼓勵穿著者勇於展現真我、透過創意在世界留下獨特印記的共同態度。

「瘋馬皮」並非馬皮？

本次系列採用的「CRAZY HORSE」（俗稱瘋馬皮）實際上並非馬皮，而是經過打磨及油蠟處理的全粒面牛皮，自帶深淺交錯的色澤與粗獷的復古質感。這種皮革於 1980 年代中期由美國緬因州皮革廠 Prime Tanning 以傳統馬具皮革為靈感開發，並於 1990 年代初被 Dr. Martens 納入產品陣容。

瘋馬皮的最大特色在於其極易留下痕跡。當皮面受到彎折、摩擦或拉扯時，油蠟分佈的變化會令局部色澤變淺。品牌鞋履專家 Charlie O'Byrne 指出，瘋馬皮會隨著時間增添個人化痕跡，每一道摺痕與深淺變化都會將生活軌跡化為無法複製的個人風格。隨著日積月累的穿著，皮革會養成專屬穿著者的「Patina」（歲月痕跡），越著越有味道。

+ 10

全新系列鞋款及售價全新 2026 CRAZY HORSE 系列涵蓋了多款 Dr. Martens 的經典輪廓，包括1460 CRAZY HORSE (8孔靴)、1461 CRAZY HORSE (3孔鞋)、2976 CHELSEA CRAZY HORSE (切爾西靴)、ADRIAN CRAZY HORSE (樂福鞋)、8065 MARY JANE CRAZY HORSE (瑪莉珍鞋)。

在現今講求快速更替的時尚市場中，一雙需要時間養成、記錄生活軌跡的鞋履顯得格外珍貴。選物店 432Hz 期望透過引入此系列，將這份「共同經歷成長」的特質交到每一位穿著者手上，讓適度的磨痕成為養成過程的一部分。 系列將於 10 月 17 日登陸 432Hz 銅鑼灣白沙道 5 號地舖，數量有限，售完即止。