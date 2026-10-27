193專訪(上)｜從Gosha青春回憶到35萬CH激罕背包 解構193潮流哲學

提到193（郭嘉駿），大家聯想到的除了是其「敢言」形象，另一離不開的標籤必定是他「潮」的一面。這位身高1米93的潮人，在螢幕前往往能輕易駕馭各種型格造型，但退到衣櫃前，面對多年來大灑金錢，買不停手囤積無數的衣衫鞋褲，哪樣單品又是他一直難以忘懷的心頭至愛？今次一物專訪193，要說的不是一個藝人炫耀名牌的故事，而是一個潮流重度成癮者的成長全回顧。



炒至35萬的天價Chrome Hearts背囊

這些年來，從保值的手錶、跑車以至各種聯乘限量服飾，他買過的潮流單品多不勝數。但被問到多年來買過最貴的一件單品時，他腦海中浮現的，不是名車也不是名錶，而是一個充滿故事，繡有彩色十字架布章的激罕Chrome Hearts Multi-Color Cross Patch Leather Backpack背包。

（鄧倩螢攝）

這款背包之所以珍貴，在於其入手難度與每個細節的價值。眾所周知，Chrome Hearts每樣配飾本來就價值不菲，而這個背包更因極度稀有，一直是無數Chrome Hearts藏家爭相入手的傳說級單品。這款背囊表面被工匠親手縫上了不同顏色、大小的十字架皮章，皮章顏色、數量和排列位置，均由工匠決定，因此幾乎找不出兩個完全一模一樣的 Multi-Color Cross Patch 背囊。

而且，表面每增加一個皮章，不但會令背包的定價貴多幾千元，在二手轉賣市場，每個皮章的加持甚至能令炒價升多一兩萬元。

（鄧倩螢攝）

「它的原價其實不是那種真的很誇張的貴。但這不是普通那種『不想買就算了』的單品，往往收不到。人家肯賣給你，你才買得到。」193對這個背包可謂一見鍾情，為了買到它，甚至經歷了買名牌手袋般的「配貨」過程。「為了在那個通路買到它，我先買了很多東西，配貨、多出來的貨也差不多買齊，最後才買到這個袋。」

當時他以大約5萬港元入手，但如今這個背包在日本二手市場已被炒至35萬的高位。有趣的是，當初他並不知道自己買下了一件「神枱級」單品。「我完全不知道這個袋買完之後，珍貴程度會誇張成這樣。那時候我還亂來，到處扔在地上，當時我不理的，就把它當一個很普通的袋在用。後來有一次在日本的二手市場看到它的價值後，才開始發覺不對，就沒有再那樣用過它了。」

（鄧倩螢攝）

曾經搭飛機隨地扔、掛滿公仔、塞滿相機的背包，現在已經被他拿去修復舊痕跡，悉心愛惜。至於未來會否割愛？他心裡有個明確的底線：「去到我心裡那個數，四字頭（四十萬以上），我會放。」

最無法捨棄的「一物」

但數到真正讓他捨不得放手的，是帶有俄羅斯街頭色彩的Gosha Rubchinskiy限量單品，以及Kiko Kostadinov的鞋履。

這份執念源於他剛回香港的那個時期。當時Gosha在全球掀起熱潮，但在香港依然小眾。193回憶道：「香港沒有什麼人穿。我以前在Instagram會hashtag Gosha，很多外國人來follow我、like我的照片。我後來明白，Gosha在外面其實是一件很普遍的事。東西本身不貴，但可以炒到很貴。」

為了買到心頭好，他加入了許多歐洲的買賣群組，經過多年尋覓，才在英國Dover Street Market 中買到第一季極具細節的聯乘FILA collection。「當時和店員傾了數小時，原本以為已經賣光，但他突然在倉庫中把它找了出來，才發現他們有一些隱藏庫存。所以我很不捨得，這件真的很難才找得到；不是因為它特別漂亮，但當時很trendy，而且不易撞款。」

另一份執念是Kiko Kostadinov推出的鞋。193平時穿46號鞋，但當時店裡進的最大尺碼只有44號。「44號我也照拿，我知道這些要收藏起來。」這些當初以大約1千元入手的鞋款，如今在StockX上已炒至8千6百元左右。「我這件不是普通貨，很珍貴。現在真的沒有了，他們也不再出那些款。」

從瘋狂囤積到學懂斷捨離

買了這麼多年衫，家中雜物難免堆積如山，但衣櫃偏偏往往反映了一個人的內心狀態。193坦言，未成名前買衣服不容易，因此養成了一種「守護」舊物的心態，導致家裡總是懶懶散散、亂亂的。直到他偶然讀到一本關於「斷捨離」的書，觀念才開始改變。

「以前買東西都不太收拾。家裡是懶懶散散、亂亂的。的確有些沒穿過，或者穿起來也不好看，但我這麼高，買衣服不容易，所以我不是一個很捨得丟東西的人。」但那本書讓他明白，囤積不僅佔用空間，更會令生活品質下降。「你要想當下。如果當下覺得這件用不上，就切掉。不要想幾年後會不會用，也不要想『明年也許用得上』。你被東西迫着，東西一多，就難受。」

（鄧倩螢攝）

雖然理智上明白了斷捨離的意義，並成功清理過一輪，但面對充滿回憶的舊物，實行起來依然充滿掙扎。那些已經泛黃、染色的舊T-shirt，尤其是A Bathing Ape等品牌，依然佔據着他衣櫃的一角。「其實現在這個年頭，可能沒有那麼矜貴了。因為那是我小時候沒有錢買、很想買的東西，所以我捨不得棄掉。」

不堪回首的時裝黑歷史

嘗試過多種品牌與風格，193坦言從未為自己的穿搭下過定義。「我就是跟着上網，見到什麼人穿衣服，覺得那個風格好看，我就會看一看，試一試。」

近期他迷上了一種極具挑戰性的剪裁：「例如最近喜歡穿很低腰的七分、八分褲，低腰到就算你不動也會不經意露出內褲邊。因為T恤是很短很短的，例如ERL、PALY HOLLYWOOD那些很短的crop T-shirt。」這種源自外國並逐漸影響日本的穿法，對身形要求極高。「所以這一陣子，我要跟着節食一點。因為那種穿法，你稍微一動，腰帶、褲子裡面那條就出來。那條腰，你胖一點都不行。所以要控制自己的身形，腰和上半身。」為了駕馭心目中的理想風格，背後付出的自律絕不能少。

既然有為了穿衣而節食的堅持，自然也有不堪回首的黑歷史。當被問到有沒有後悔過的時尚災難時，193毫不猶豫地大笑承認：「超多。我Facebook有很多舊照片，我間中會回去看。」

他特別點名了一款Mercibeaucoup,的紅白格紋圖案外套：「我以往用了來做FB的Profile pic。現在已經回想不起當初為什麼會買，我懷疑是減價。現在看回去真的是不堪入目。」193笑著分享。

193亦有不堪回首的時尚黑歷史。（facebook@193）

除了荒謬的格紋，還有當年風靡一時的獨特褲型：「那些年真的很輕狂。例如小丑褲，那些年就是這樣穿。」

從三十多萬的天價背包，到不合尺碼也要買下的限量波鞋；從為穿低腰褲而嚴格節食的當下，到回望昔日「小丑褲」的自嘲。193的潮流之路，其實也是他成長的縮影：有些熱愛千金難換，有些輕狂則成為笑談，這一切拼湊起來，才成就了他今日的個人風格，亦造就了今日的193。