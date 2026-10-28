193專訪(下)｜為陀螺起名+紋數碼暴龍上身 193剖白大男孩潮玩哲學

服裝潮流以外的193，同樣亦愛潮玩，近期他不時在社交平台分享與朋友甚至中學生，比拼爆旋陀螺的畫面，那份投入與認真，絕不只是貪圖一時新鮮。除此之外，他亦將小時候最愛的動畫《數碼暴龍》紋上身，找來港版漫畫家設計專屬數碼獸，手臂上的紋身 或者每個男人心中，都住了一個大細路，193亦不例外，心底裡其實一直住着一個拒絕妥協的「被選中的孩子」。對他來說，玩具與紋身，都是他用來抵抗成年人世界紛紛擾擾的防護罩，也是誠實面對自我的一種方式。



All or Nothing的全攻型打法

其他人的陀螺組合往往「兩攻一守」，或「兩守一攻」，但他卻選擇極端進取。「我比較進取，我玩全攻型，所以我三隻全部是攻擊型陀螺。」193維持一貫進取哲學，「我是all or nothing。要麼輸光，要麼贏光。」

這三隻主力陀螺各有特色，例如新出的「榮耀女武神」極具攻擊性，靠把對手打飛來拿分；另一款是換上K軸，被玩家暱稱為「薯片龍」的「飛龍翱翔（Wyvern Hover）」，則可「斜斜地」將對手的陀螺撞走。但最得他歡心的，是一隻配上了J軸的爆旋陀螺 「烈鯊鱗甲」，被他私下搞笑地命名為「張蔓莎」。

193玩陀螺偏愛全攻型打法。（鄧倩螢攝）

「張蔓莎都知道我幫陀螺改了這個名的。我覺得玩陀螺，其實跟我以前小時候看《數碼暴龍》是一樣的。你跟它有羈絆 ，它真的會明顯不一樣。」193深信這份看似迷信的連結，「我試過用沒有改名的陀螺，你叫不到它的名，就會輸了氣勢。而當我用了自己起的名字，它的表現真的更勁。 所以我跟這款陀螺特別有感情。」

被193搞笑地改名為「張蔓莎」的「烈鯊鱗甲」。（鄧倩螢攝）

追回小時候無憂無慮的時光

這份對陀螺的狂熱，一部分源於小時候物質匱乏的彌補心理。「當時沒有錢買正版，屋裡間中買一隻，被人打到爛都仍要繼續用。現在賺到錢，陀螺又不貴，才70多元一隻，所以現在就把陀螺追回來。其實很多小時候玩過的，例如數碼暴龍、搖搖，我都有買回來追。」

追童年回憶的過程中，他意外收穫了一個由十八歲中學生，到四十多歲中年男人組成的跨世代兄弟幫。一班大男人每個星期聚在一起，在群組裡傳授教學、排隊買裝備，甚至為了弄清楚規則，193安排了二十個朋友一起到香港代理上陀螺比賽的裁判班。

「可能每個星期玩時，都會有爭拗，究竟這個算不算贏？還是是怎樣算的？我以前沒有想像過，一班男人肯用自己工餘時間去上課，就是為了玩陀螺玩得再專業一點。我覺得很有趣，就好像小時候玩 Game Boy、玩 Pokémon，玩數碼暴龍，要落街和其他人連線對打。現在就靠這個玩具，把一班人連在一起。」

面對外界對於「大人還玩玩具」的嘲笑，193看得透徹。

每個男人心裡面，都有一個童年的自己。 193郭嘉駿

成人的世界每天充滿算計，上班打卡、應付老闆、處理人際關係，而玩具正正提供了一個純粹的避風港。「我們現在追的，其實是追回小時候無憂無慮，那段最美好的時光。有些人會在網上笑，為什麼這麼大個人還要玩玩具。但我覺得，人生為什麼一定要那麼成熟？我感到很開心，我只需要跟自己交待，把開心帶到給自己，其實就已經很好。」

左手上的青春：余遠鍠的數碼獸與AI的潮流精神

這份對童年與青春的執念，也化作了左手上的兩個紋身。其中一個，是由港版《數碼暴龍》漫畫家余遠鍠，為193親筆設計的角色及其三隻猴子數碼獸。193最初主動聯絡余老師，希望能紋上一個獨一無二、帶有「被選中」感覺的圖案。

「我不想紋一個太普通、太現成的選擇。我跟老師說，可以設計三隻猴子。應該是幼年期、成長期，到完全體。有少少似以前悟空獸的Feel，我很喜歡，因為那個角色的性格是不拘小節、大剌剌的。」

193找來港版《數碼暴龍》漫畫家余遠鍠，為他親筆設計了角色及其三隻猴子型數碼獸。（鄧倩螢攝）

余老師提供了多個精細版本，但去到紋身師傅那裡，193卻一眼相中了隨心勾勒的初稿。「你見到那些邊很raw，是余老師先隨便畫的。他估不到隨便畫的東西，會被我紋了上去，還紋得很順。我們都很喜歡這個感覺。所以最後選了這個版本。」

而左手的另一個紋身，圖案則融合了籃球與NBA傳奇球星艾佛遜（Allen Iverson）的名言。作為自小打校隊的中鋒，193對艾佛遜有着極深的情意結，不僅因為精湛球技，更因為他顛覆了NBA的潮流文化。「他穿的那些闊袍大袖，戴的那些很長的shooting sleeve，鬆身的8分球褲。他改變了NBA的文化。」

193另一個紋身則紀念了他拍ViuTV的籃球節目，將其偶像艾佛遜名句「Only the Strong Survive」紋在手上，提醒自己。（鄧倩螢攝）

但考慮到作為一個純粹的香港人，直接紋上中文字可能有些尷尬。193將艾佛遜背後的十字架紋身，作了本土化的改良，結合了籃球的形狀、艾佛遜的名句「Only the Strong Survive」、他自少穿著的球衣號碼15，以及帶有Chrome Hearts感覺的哥德式字體。

而這個紋身，是他參與籃球節目拍攝後的紀念品。「之前打波受傷，做過幾次手術，令我放棄了籃球很多年。但估不到到了這個年紀，還可以找回中學那種熱血和拼勁。原來打籃球，可以把我生活的動力找回來，想起以前那些時刻。」