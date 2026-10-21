Salomon再聯乘MM6 Maison Margiela推Crossderby皮鞋與XT-MM6新色

Salomon與MM6 Maison Margiela這對話題組合，自2022年擦出火花後一直備受時裝界與潮人追捧。來到2026年秋季，雙方再度交出亮眼新作，準備分兩波釋出全新的聯乘鞋履系列。打頭陣的是大家絕不陌生的 XT-MM6。



這對以神級越野鞋XT系列為靈魂的變奏版，早於去年10月初次亮相，鞋底搭載Salomon招牌的ACS敏捷底盤系統與Energy Cell緩震中底，腳感與穩定性依舊無可挑剔。今季品牌為其換上三款全新外衣——型格的Scarab/Bistro Green/Green Milieu、層次豐富的"Tapioca/Sea Foam/Violet Tulip" 以及清新的 "Vanilla Ice/Ftw Silver/Lemon"，定價為495美元（約3,884港元）。

除了熟悉的 XT-MM6，首波名單中還藏著一個驚喜：全新鞋型 MM6 Crossderby。設計師大膽地將傳統街頭德比鞋（Derby）的俐落輪廓，直接植入 Salomon 的戶外機能大底，並配上招牌的抽繩鞋帶系統。亮面的純黑皮革鞋身極具高級時裝感，卻同時擁有戶外鞋的實用機能，絕對是整個系列中最容易融入日常穿搭的一款，純黑版定價為635美元（約4,983港元）。同場加映的還有極為搶手的 XT-15 背囊，今次同步回歸並附上印有黑色 Logo 的白色防水罩，定價385美元（約3,021港元）。

CROSSDERBY MM6 MAISON MARGIELA Black / Black / Black （Salomon 官網）

XT 15 MM6（Salomon 官網）

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緊接在第二波登場的，是造型感十足的 MM6 XT-Boot。這款建基於經典輪廓重塑的靴款，內籠極致柔軟，外層鞋面則玩味地借鑒羽絨外套的兜帽設計。最有趣的是它的穿法極具彈性：你可以把小腿部分稍微拉開，當作普通中筒靴著用；也可以將其索緊，營造出一種類似巨型機能襪套的前衛效果。XT-Boot 備有“Black/Black/Silver”及 “Vanilla/Black/Dusty Yel.” 兩色選擇，定價620美元（約4,865港元）。

同時，人氣極高的 ACS Pro 3 亦會換上新裝，推出"Urban Chic/Black/Green"及"Cosmic Sky/Heron/Violet Tu."兩組新色，定價385美元（約3,021港元）。首波及第二波單品將分別於10月22日及11月17日，在雙方官網、專門店及指定零售商發售。