G-DRAGON個人品牌驚喜聯乘山本耀司副線！演唱會率先披上聯名皮褸

G-DRAGON與山本耀司韓國日本兩大創意巨頭，宣佈攜手合作！GD日前於 BIGBANG《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN SINGAPORE》演唱會上，率先穿上一件從未曝光、融入「WILDSIDE」與「10th Anniversary」字樣的湖水綠色皮革外套。而如今GD的 PEACEMINUSONE 官方 IG 亦釋出與山本耀司副線WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO宣佈聯乘的最新預告片，合作內容雖暫未曝光，但種種線索令人推測，GD在演唱會身披的戰衣，極可能是雙方為慶祝PEACEMINUSONE十週年所打造的夢幻聯乘之作。



今次聯名全新皮褸背面細節滿滿，不但印有復古女郎輕坐在經典雛菊圖案上的大型精緻塗鴉，雛菊旁亦畫上了「10th Anniversary」字樣。而今年適逢PEACEMINUSONE成立十年，令外界揣測今次聯乘企劃正是誌慶十周年之作。

（Facebook@Kwon Ji Yong）

事實上，G-DRAGON 對山本耀司（Yohji Yamamoto）的美學早已情有獨鍾。在去年 5 月開跑的「Übermensch」世界巡迴演唱會中，他的舞台造型便多次由 Yohji Yamamoto 主線品牌 POUR HOMME 量身定製。例如 5 月 16 日的東京巨蛋演出中，GD 連續兩日穿著一件由其私服改裝的薄荷綠色皮衣，該單品以 1991 年經典的 Yohji Yamamoto Pour Homme「6.1 THE MEN」系列為原型，並由山本耀司本人親自在背面手繪巡演名稱；隨後於 5 月 30 日的大阪站演出，他再度換上另一件由品牌操刀的黑色皮革外套，背後巧妙將 GD 標誌性的「缺片雛菊」與其個人肖像融合，展現極強的視覺衝擊力。

（IG@xxxibgdrgn）

除了一次次驚豔全場的舞台造型，GD 在私下生活與藝術探索中亦展現對 Yamamoto 典藏單品的熱愛。先前他前往首爾畫廊欣賞美國藝術家 Adam Pendleton 的 “Black DaDa” 系列作品時，便曾上身 Yohji Yamamoto Pour Homme 1991 秋冬傳奇系列「THE MEN」中名為 “Ready for Duty” 的經典黑色皮褸，再次印證了他將神級時裝融入日常美學的獨到品味。

（IG@xxxibgdrgn）

目前雙方尚未公佈具體的聯乘單品細節及發售詳情，但由於兩個品牌都在同時預熱今次合作，預計很快就會有更多消息公佈。除了率先著用的薄荷綠皮褸外，今次合作還會包含哪些單品？山本耀司的剪裁工藝又會如何與GD的PEACEMINUSONE融合？各位FAM要拭目以待了。