龜梨和也身上古着值136萬足以東京買樓!解構46版Levi's天價牛仔褸

日本男星龜梨和也身上的這件牛仔褸，價值竟足以在東京買到樓？日本男星龜梨和也今年年中無預警官宣，與前TBS主播、近期參演了Netflix《假面美顏》的演員田中美奈實結婚，兩人甜蜜拖狗散步的畫面日前更被傳媒影到。不過比起兩人的溫馨畫面，潮流界與一眾古着玩家卻「錯重點」，目光反而聚焦在龜梨的身上的古着牛仔褸上。因為這件外套的特徵，正好與龜梨和也在友人最新Youtube節目中，在日本神級古着店BerBerJin試穿的2,750萬日圓（約136萬港元）極罕珍品如出一轍。這件價值足以在香港買樓比首期的天價牛仔褸，到底是甚麼來頭？



龜梨和也早前亮相日本男星河合郁人的Youtube節目，造訪原宿神級古着店BerBerJin，而就在BerBerJin主理人藤原裕的引薦下，龜梨邂逅了此件堪稱古著界的天花板——要價2,750萬日圓（約136萬港元）的Levi's 506XXE Type I 牛仔外套，以及330萬日圓（約16萬港元）的1940年代501XX二戰版牛仔褲。

換言之他當日一身 Levi's 古着行頭，總值便高達152萬港元的天價。

YouTube影片截圖

當時龜梨和也在鏡頭前笑稱，若把外套當成40年樓宇按揭來算，似乎就不算貴，但最終只低調買走了長褲。沒想到這次街拍卻意外「穿煲」，證明他私下還是把那件千萬級別的夢幻外套給帶回家了。

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Levi's的古着一向有價有市，但今次這件牛仔褸絕對是「天花板」級別，不但足以在香港 付買樓首期，甚至在東京市中心亦可買到一間小套房，或是在東京近郊買到一棟中古獨立屋。

究竟這件牛仔褸有哪些特別之處？就讓一物為你一一拆解。

為何這件神級牛仔褸價值136萬港元？

1. 比「大戰版」更稀有的過渡期產物

對古着略有認識的朋友，可能都知道二戰時生產、俗稱「大戰版」牛仔褸非常珍貴，亦令其在古著市場中收藏價值較高。

戰爭期間物資受嚴格管制，當時Levi's 被迫修改設計，不但為節省布料取消口袋蓋；五顆正面鈕扣減至四顆；鈕扣上的Levi's Logo不見了，改為採用政府統一採購的月桂冠圖案鈕扣或無字樣鈕扣；而牛仔布及車線亦顯得更粗獷。

但今次龜梨和也買入的，是比「大戰版」更稀有的「46版」。這件褸在節目中由BerBerJin 主理人藤原裕拿出，雖然擁有五顆鈕扣及口袋蓋，但依然被歸類為「大戰版（大戦モデル）」，因為它是一件極其稀有的「過渡期型號（過渡期 / 移行期モデル）」，在古著界通常被稱為 「46版（1946 Model）」。

2. 兼有大戰版布料及和平時期細節

「46版（1946 Model）」有甚麼特別？原來這背後隱藏著一段非常特殊的歷史背景。1945年9月，二戰結束後，美國戰時生產委員會（WPB）取消對服裝物資的嚴格限制，Levi's 隨即於1946年將戰時被省略的「第五顆鈕扣」與「口袋翻蓋」恢復到設計中。

這段過渡期46版的生產期僅數月到一年，非常短暫，因此存世量極少。然而，在這極短的過渡期間，工廠仍沿用二戰遺留下來的「大戰丹寧布（大戦生地）」——磅數較重、質地粗糙且充滿不規則顆粒感，連帶工人的縫紉方式亦保留了戰時粗獷、歪斜與不對稱的特徵，完美符合古著迷對二戰時期粗獷布料的狂熱追求。

而46 版的牛仔褸，儘管服裝細節已恢復和平時期標準，但這件外套的布料材質與車工氛圍等「靈魂」，依然完全是二戰時期的產物，因此古著專家仍將其歸類於廣義的「大戰期」範疇。但由於它完美結合了「大戰時期的頂級落色布料」與「戰後完整的服裝細節」，被公認為是 Levi's 歷史上最完美的一批丹寧服，令其市場溢價居高不下。

3. 牛仔褸背面「T-Back」的秘密

但令這件牛仔褸達百萬港元天價，其背面的「T-Back」是另一關鍵。

當時Levi's委託著名的Cone Mills生產深色牛仔布，但其織布機幅寬較窄，標準布封只有約28至29吋，意味著當工廠需要為體型壯碩的工人製作Size 46或48以上的外套時，必須用兩塊布料在正中央垂直拼接，形成標誌性的「T字縫線」（T-Back）。當年身型如此壯碩的工人極少，大尺碼產量本就稀缺，加上近年極流行 Oversize 寬鬆穿搭，令 T-Back 需求遠大於供給。相信當時的人亦未必會想到，當年純粹為適應布幅而妥協的設計，如今亦成價值連城的神級加分項。

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尺寸亦令牛仔褸的型號有所改變，以作嚴格區分，例如34至44碼為常規的「506XX」；46至48碼會加上一個「E」標示加大（即「506XXE」），如此類推。因此今次Levi's 506XXE ，屬於當年罕見的大Size。

標準大戰版（1942-1945年生產）一般尺寸市場售價約300萬至600萬日圓（15至30萬港元），在日本大概是一輛高級房車的價格；而具備「過渡期」且為「T-Back 大尺碼」的極品，則直接飆升到了能在日本買一棟房子的價格（超過兩千萬日圓），非常誇張。

4. 時隔80年依然品相極佳

由於早期 Levi's 最初是為藍領階級的工作與日常穿著而設計，在長年粗重使用下，大部分的丹寧服飾早已嚴重褪色、磨損，甚至滿佈修補與改造的痕跡。因此，在古著市場中，能夠完美保留濃郁原版靛藍色澤的單品，往往更受高階收藏家的瘋狂追捧。

但今次這件506XXE Type I，歷經80年歲月洗禮，仍保留濃郁原版牛仔布的靛藍色澤，令他們一看之下驚嘆，品相竟依然保持得如此完美。因此，節目中這件集齊過渡期46版、「T-Back」大Size及極佳品相三大要素的牛仔褸，三大神級元素最終造就這件古著市場上，高達2,750萬日圓的千萬級聖物。

另一件同樣高價的1940's Levi's 506XXE DENIM JACKET T-BACK（BerBerJin）

5. 日本人推崇令古着價值水漲船高

影片中藤原裕與龜梨和也兩人亦談及當年日本人如何帶起古着熱潮。

最開始是70 年代後期，第一批具備敏銳嗅覺的日本人飛往美國，租車開遍全美各地，深入各個小鎮的牛仔服飾店（Jeans shop）和西部用品店（Western shop），把倉庫裡「全新未穿過（新品/Deadstock）」的 Levi's 等美國服飾掃空，帶回日本以「平行輸入」的方式在選品店販售，帶起美式復古風潮。

另一件1940's Levi's 506XXE DENIM JACKET T-BACK（BerBerJin）

而80年代時，日本人甚至會轉向美國捐贈舊衣的東南亞國家，例如柬埔寨、泰國等「尋寶」，搜羅大量極具價值的美國原版古著牛仔褲與服飾。有些日本人甚至為了搶得先機，直接移居泰國專門從事古著批發。 因此，可說是日本買家「教育」美國市場二手牛仔服的龐大價值，帶動全球古著價格飆升，而如今世上狀態最佳的神級古著，亦往往幾乎全集中於日本。

（IG@fumito.kawai_2310）

這些當年迫於無奈而誕生的粗獷細節，如今反而成為了古着玩家眼中最迷人的歷史印記。原版真品不僅成為收藏家爭相追捧的珍貴文物，這股狂熱更一路蔓延至現今的 LVC（Levi's Vintage Clothing）復刻市場，令無數丹寧及古着迷趨之若鶩。