adidas聯乘SATISFY第二波跑鞋登場！全新ADIZERO香港發售資訊公開

撰文：簡皓賢
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來自巴黎的高端跑步品牌 SATISFY 憑藉將跑步機能、時裝潮流與次文化完美結合，近年在跑步圈與潮流界迅速竄紅，並收穫了大批忠粉。adidas早前與SATISFY首輪合作推出ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY，已引起不少鞋迷瘋搶；如今最新推出的第二波聯乘系列亦絕對值得留意。今次雙方揉合頂尖機能與前衛美學，帶來兩款話題作ADIZERO ADIOS PRO EVO 2 SATISFY，以及 ADIZERO ADIOS SATISFY，兩款新作在保留助跑手在賽道上突破極限的專業實力的同時，亦符合日常街頭的潮流穿搭需求。

今次系列的重頭戲必然是專為長距離賽事打造的精英級競速跑鞋 ADIZERO ADIOS PRO EVO 2 SATISFY。科技配置上，超輕量網眼鞋面緊密包覆雙腳，並於鞋眼、鞋頭與後跟位置加入透明加固物料提升支撐；Lightstrike Pro Evo 中底內置 Energy Rods 2.0 系統，帶來極致的推進弧度。

更具突破性的是，鞋款首次全面採用 Continental™ 橡膠外底，提供無可挑剔的抓地力。外觀則注入了由上而下的漸變銀色視覺，噴霧金屬銀色中底配合反光三間標誌上的鐵灰色 SATISFY 字樣，在光影交錯間極具未來感。

而另一款ADIZERO ADIOS SATISFY，則以 ADIOS 9 為基礎，如果你平時喜歡在田徑場進行節奏跑，或是主攻 10 公里內的短距離訓練，這雙以 ADIOS 9 為基礎的聯乘版將為你帶來截然不同的體驗。

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它保留跑手最在意的路面回饋感與步頻轉換流暢度，全掌 LIGHTSTRIKE PRO 緩震泡綿提供的推動力依然澎湃；配合單向彈性 LIGHTLOCK 鞋面、Slinglaunch 後跟鎖定結構，以及 Continental™ 橡膠外底的加持，確保在高速衝刺時雙腳穩穩鎖定，步伐更具爆發力。

掛上SATISFY的名字，外觀設計自然是另一大亮點。有別於傳統跑鞋常見的螢光色系，今次 ADIZERO ADIOS SATISFY 換上極具質感的「淺藍」與「大地棕」兩種配色，極簡之中透著獨特的機能美學。鞋側的金屬銀色三間與啞光金 SATISFY 字樣點綴得恰到好處；而後跟處隱藏的「STAY POSSESSED」標語，則低調地呼應品牌對跑步那份近乎狂熱的執著。

兼具實戰性能與穿搭潛力的跑鞋向來是市場焦點。這波 adidas x SATISFY 全新限量聯乘系列，將於10 月 30 日中午 12 時在 adidas 香港官網、尖沙咀漢口道及金鐘太古廣場門市正式上架。

但需要留意的是，是次香港地區僅限定發售 ADIZERO ADIOS SATISFY 鞋款，並未引入 ADIZERO ADIOS PRO EVO 2 SATISFY，想為接下來的跑季注入一份叛逆的專屬型格，記得把握這次入手機會。

門市地址：
Shop D, No.17 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon 九龍尖沙咀漢口道17號D舖
Shop No. 127, Level 1, Pacific Place, Admiralty, Hong Kong 香港金鐘太古廣場一樓 127號舖

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