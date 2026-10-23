身價直逼兩部iPhone Duo！Sony全新Walkman「金磚」三代奢華登場

iPhone Duo 今日正式開賣，正當全城目光都聚焦在蘋果首部摺機時，音響界亦悄悄出現一枚不容忽視的震撼彈，原來一部音樂播放器的身價，竟然足以直接換走兩部「新鮮出爐」的 iPhone Duo——說的正是 Sony 最新強勢登場的第三代「金磚」，全新Walkman系列的NW-WM1ZM3，定價為34,990港元，直逼兩部256gb的iPhone Duo身價（17499港元）。



到底這款專為極致音響發燒友打造的旗艦級神機，究竟內藏甚麼頂尖的聲學黑科技，讓它有底氣開出如此高昂的定價，並在發燒圈中傲視同儕？

現時Walkman與90年代的有什麼分別？

1979年初面世的Walkman，是一部能隨身攜帶、改變人類聽音樂方式的科技先鋒；而2016年開始重新推出的新世代Walkman，已轉型為發燒級的數位音樂播放器，讓各位追求發燒級音樂質素的樂迷，直接將整套殿堂級音響帶出街。

回想以前我們聽的卡式帶、Discman 甚至 MD 機，靠的都是「機械操作」。那時候受限於模擬信號和齒輪轉動的物理限制，聽歌總免不了有些底噪，行路時甚至會遇上「跳線」，連聲音有時也會跟著電量見底而變調。對那代人來說，Walkman 是一件劃時代的潮流恩物，最重要的是解決「把音樂帶出街」的需求。

SONY: Walkman Mini Disk (90s-2000s) （Facebook@ Computer Love Records）

但換到今天的旗艦級 Walkman，骨子裡已經完全進化成一部對音質有著極度執著的「頂級數碼音訊處理中心」（DAP）。以第三代「金磚」來說，其內在架構跟以前的播放器根本是兩個世界。為了對付數碼時代最大的天敵——電子雜訊與干擾，Sony 可謂不惜工本，直接用純度高達 99.99% 的鍍金無氧銅（OFC）來打造機身，靠金屬特性做到最極致的物理屏蔽和接地。機內更將數碼和模擬區域嚴格分家，加上雙大型固態高分子電容和升級版的 L-C 濾波器，確保每滴供電都純淨無雜質。

透過專屬的低電阻鍍金螺絲固定，不僅提供極為穩定的接地效果，更能輸出強勁有力的重低音、廣闊的聲場以及平滑延伸的高頻。更令人矚目的是，它繼承 Sony 傳奇頂級型號 DMP-Z1 粗厚的 KIMBER KABLE® 內部線材，將雜訊降至最低並保持訊號的絕對完整，讓每一個音符都極盡豐富細緻。

更厲害的是它在系統和演算法上的大躍進。雖然現代 Walkman 順應潮流加入 Android 系統和 Wi-Fi 串流功能，但 Sony 卻在系統底層巧妙地繞過了預設的音質限制。配合獨門的 S-Master™ HX 全數碼放大技術，以及能把普通串流音檔大幅升頻至 11.2MHz 的 DSD 母帶重塑引擎，硬是把平時聽數碼音樂那種冰冷、扁平的壓縮感，變成媲美黑膠唱片般溫暖、極具立體感和層次的還原靚聲。

要呈現音樂人的創作原意，單靠奢華外殼當然不夠，內部的音訊處理元件才是靈魂所在。NW-WM1ZM3 的電源供應架構迎來重大升級，換上雙大型固態高分子電容，配合手工焊接的無氧銅配線，為機件提供最純淨、穩定的電源。此外，它的 L-C 濾波器採用體積更大的高純度 4N 銅線圈與扁平導線設計，大幅降低電阻與失真；而覆蓋數碼區塊的 OFC 磨光區塊質量更比上代增加約 34%，進一步隔絕干擾。配合專為 Walkman® 研發的 S-Master™ HX 全數位放大技術，以及前瞻式噪訊整形器，即使在極微細的聲音變化中，依然能保持無與倫比的清晰度、空間感與動態表現。

串流世代下的聆聽體驗是否同樣無可挑剔？

在這個串流音樂當道的年代，NW-WM1ZM3 可謂完美兼顧傳統與現代的聆聽需求——獨家配備 DSD 母帶重塑引擎，能將一般的 PCM 音效重新取樣並轉化為 11.2MHz DSD 超高頻音效，帶來無限接近黑膠唱片般的溫暖類比音色。最貼心的是，無論用家是下載無損音檔，還是直接透過 Wi-Fi® 聆聽各大串流音樂平台，都能享受到這項技術帶來的音質飛躍。配合其 5.5 吋反應靈敏的大螢幕，不僅操作流暢，更讓高畫質的專輯封面清晰展現，為這趟極致的音樂之旅帶來最完美的視覺點綴；加上高達 35 小時的播放續航力，讓你隨時隨地沉浸在專屬的頂級音樂盛宴之中。