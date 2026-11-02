Boucheron太古廣場新裝開幕！鄭秀文戴線軸手鐲 4大膠囊珠寶曝光

法國高級珠寶品牌Boucheron寶詩龍位於香港太古廣場的全新精品店正式開幕。新店選址同商場的全新位置，在裝潢設計上巧妙融合了品牌位於巴黎芳登廣場26號總店的經典元素與香港維多利亞港的獨特海港風情。另外，鄭秀文早前亦特意現身開幕盛會，與一眾嘉賓共同見證品牌在香港的新一頁。



全新精品店的空間佈局別具心思，入口處以麥稈鑲嵌壁紙配搭紅色絲質入牆式陳列架，並擺放了品牌標誌性的六邊形陳列桌。主陳列室內則運用了華貴的綠色大理石邊框陳列櫃，細緻呼應維港的波光粼粼，讓顧客在猶如私人宅邸的環境中欣賞各款匠心之作。

位於店舖中央的私人貴賓室設計猶如豪華船艙，深藍色亮漆與鮮紅色細節形成強烈對比，室內更展示了由法國藝術家Céline Camilleri特別創作的紡織雕塑作品《Ola de Verano》，為顧客提供極具藝術氣息的專屬空間。

除了令人耳目一新的店舖設計，新店的另一焦點落在首度於香港亮相的四套Quatre創新膠囊系列。該系列由創意總監Claire Choisne操刀，打破傳統高級珠寶的界限，將高科技與嶄新物料融入經典設計。

當中Quatre Jean戒指破格地將休閒牛仔布和樹脂結合鑽石；Quatre Aluminum戒指則運用了樹脂和輕巧的鋁金屬取代部分黃金。另外，Quatre 5D Memory限量系列更採用納米結構技術，將音訊作品封存於極致純淨的石英玻璃之中。

而Quatre Sand Cuff則運用航空業立體砂型打印技術，以天然黑沙與黃金打造出可隨意疊戴的手鍊與手鐲，充分展現品牌將傳統工藝與創新科技完美結合的突破性視野。

而在開幕活動上，天后鄭秀文佩戴了多款Quatre Classique系列珠寶，包括首度在香港亮相的線軸式手鐲及項鍊，配搭同系列的戒指與耳飾，展現出其一貫的前衛時尚風格，並與品牌創新的珠寶工藝互相呼應。