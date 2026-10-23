Hermès西九免費沉浸式展覽！奇幻劇場開箱百年傳奇與橙盒秘密

Hermès愛馬仕的橙色盒子與絲巾你肯定不陌生，但如果它們變成舞台劇主角，又會是怎樣的光景？Hermès今日起（ 24 日）至 11 月 8 日，將在西九文化區的自由空間為各位時裝迷免費帶來一場截然不同的「Hermèstories」體驗。這次品牌放下傳統精湛工藝展覽的嚴肅框架，將過百年的歷史底蘊，轉化成一齣充滿法式幽默與奇幻色彩的沉浸式劇場與展覽。



這場體驗會回到十八世紀的巴黎，從福寶大道 24 號的總店出發，在一位年輕女性反串飾演的馬童（Lad）與說書人領航下，觀眾將走進由真絲與皮革交織的異想世界，甚至乘著小船航向沙漠中央的神秘櫥窗。舞台上不僅有擬音師的現場特效與原創歌曲，品牌歷史上的重要人物，例如將拉鏈工藝引入歐洲的 Émile Hermès，也會在劇情中穿針引線，以輕鬆好玩的手法呈現愛馬仕從馬鞍起家的發展史。

（簡皓賢攝）

劇場之外，佈置得猶如劇院後台的獨立展覽區同樣充滿驚喜。這裡劃分了九個主題場景，展出Hermès 16 個工藝部門的創作與珍貴歷史典藏。當中最值得留意的展品，除了極具歷史價值的 1925 年復刻版外套與 1920 年代的犬用項圈（Collar），現場更特別展出了顛覆視覺比例的超巨大與超迷你版 Birkin 手袋，完美展現品牌在極致工藝上的幽默感與玩味。

展覽同時揭開了不少品牌冷知識，例如大家現在視為經典的 「橙色盒子」，其實是直到第二次世界大戰後，因為原本的包裝物料短缺才陰差陽錯地成為了愛馬仕的標誌。觀眾可透過專屬語音導覽，發掘這些經典物件背後的真實故事。

（朱加曦攝）

無論是想完整體驗奇幻劇場，還是單純想在週末近距離欣賞歷史藏品，這場活動都提供了一個極具想像力的視角，讓人重新認識Hermès這個殿堂級品牌。

「Hermèstories」活動資訊

日期： 2026 年 10 月 24 日至 11 月 8 日

地點： 香港西九文化區自由空間（Freespace）

門票： 免費入場（須預先於官方網站 hermes.com/stories 登記預約）

劇場及展覽場次： 平日 16:30、19:30；週末 14:30、17:30（10 月 26 日及 11 月 2 日不設劇場演出）

純展覽參觀場次： 平日 11:00–19:00；週末 10:30–17:00（每 30 分鐘一節）