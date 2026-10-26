Martine Rose傳接掌Balenciaga！解碼這位Demna時期幕後功臣美學

Balenciaga 近期盛傳創意總監再度換帥，接掌僅一年多的Pierpaolo Piccioli被指因「叫好不叫座」即將離任，而接班人在外界不斷猜測下，疑似終於揭盅。美國知名媒體《Puck》率先披露，與Balenciaga早有淵源的英國牙買加裔設計師Martine Rose將接替Pierpaolo Piccioli成為品牌新任創意總監。雖然母公司開雲集團（Kering）目前尚未公開表態，但據悉Balenciaga 內部員工已被告知 Pierpaolo Piccioli 即將離任。



如果今次真的成事，Martine Rose 將會是繼Grace Wales Bonner獲任命為Hermès 男裝創意總監後，第二位正式掌舵歐洲傳統頂級名牌的黑人女性，絕對是時裝史的又一重要里程碑。

對時裝潮流界不太認識的朋友，可能會好奇Martine Rose是誰？她與Balenciaga有甚麼淵源？目前市場是否看好由她接掌Balenciaga？現在就讓一物為你介紹這位深懂次文化與街頭地下根源，改變當代潮流及高級時裝面貌，甚至影響荷里活名流及歐美音樂界的英國男裝設計師。

誰是Martine Rose？

要探討這宗「世紀交接」為何合情合理，我們必須先釐清一個時裝界的隱藏歷史：當我們在談論 Demna 掌舵下的 Balenciaga 那種深入民心的「Dadcore」老爹風格時，其實背後一直有着 Martine Rose 的影子。

1980年出生的Martine Rose是一位擁有牙買加血統的英國男裝設計師 ，並於07年創立同名品牌。她的設計風格深受其成長時的 90 年代倫敦影響，將Rave派對的狂熱、Hip-hop、牙買加雷鬼音樂、英國藍領階級（Working Class）及週末球場外滿街的足球流氓（Hooligans）融合出獨特的個人風格。

Martine Rose 個人的設計功力亦早獲業界高度肯定。單在 2017 年，她已一舉入圍 LVMH Prize 及法國 ANDAM 兩大重量級時尚獎項，隨後更連續兩年獲英國時裝協會（BFC）提名為年度男裝設計師。就連已故時裝巨匠 Virgil Abloh 生前，亦曾公開點名讚她為「業界最具才華的設計師之一」。

曾任Demna時代Balenciaga男裝顧問

外界普遍看好Martine Rose接手，是因為她根本就是Balenciaga「怪誕美學」的共同締造者。2015年至2018年期間，初掌帥印的Demna招攬她出任品牌男裝創意顧問。

她向來擅長將政治元素融入設計，例如當年紅極一時的「可樂 Tee」，這款於2017秋冬男裝系列登場，大膽挪用美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）競選標誌作Logo設計靈感，如今已成為潮流及時裝界的經典之作。

眾望所歸的Balenciaga新舵手？

Balenciaga近年引領全球熱潮的Oversized剪裁、老爹鞋、將平民元素強行植入高級時裝的破格理念，很大程度上是兩人共同發功的心血結晶。目前市場與時尚界對 Martine Rose接掌 Balenciaga 傳聞反應正面， 認為由她來接棒，相信能有效延續Demna時期廣受歡迎的設計語彙，同時注入屬於她的英式幽默與細膩，有望為品牌帶來一波新的商業高峰。

融合足球流氓元素等英國次文化

她拿手的解構拼接與高飽和度撞色，為時裝迷帶來極具視覺張力的穿搭靈感。作為植根倫敦的設計師，英國狂熱的足球文化更是她創作的核心養分；在歷年系列中，總少不融入球隊徽章與直條紋的復古「波衫」，或是Coach Jacket。她總是能游刃有餘地將草根運動文化轉化為高級時裝，深刻展現出英國次文化對其美學的深遠影響。

聯乘Nike誕生爆紅之作

數到Martine Rose最為人熟悉的聯乘企劃，絕對不得不提與Nike的長期合作。2019年，她與Nike聯乘推出的Air Monarch IV，將超大尺寸（US 18）的鞋面塞進正常尺寸（US 9）的鞋底 上，以誇張比例擠壓出詭異的扭曲感，挑戰當時球鞋審美極限 。

而另一款Shox MR4 Mule，則將 Nike 經典的 Shox 彈簧鞋改造成了一雙具有方形鞋頭（Square-toe）的穆勒高跟皮鞋（Mule），鞋跟處保留了 Shox 標誌性的彈簧柱並將其拉高，鞋身採用類似皮鞋的合成皮革，並去掉了後跟，讓它變成一雙可以直接套入的 Slip-on 拖鞋，模糊了正裝與運動服飾的界線，同樣引發現象級討論。

被Kendrick Lamar寫進歌詞內

除了影響時裝潮流，Martine Rose亦對荷里活名流與音樂界影響深遠。例如Kendrick Lamar，他在歌曲《The Hillbillies》中，就直接把她的名字寫入歌詞（"Martine when I board jets"），以彰顯自己的品味與地位，他與 Baby Keem 在這首歌的 MV 中也穿著了 Martine Rose 的服飾。後來，Martine Rose 更直接與他們合作，為這首歌曲推出了專屬的 "The Hillbillies" 聯名周邊服飾。

Martine Rose的美學亦備受不少荷里活紅星青睞。例如早前「甜茶」出席活動時，亦穿上由Martine Rose為他度身訂造，復古與前衛交織的西裝造型，驚艷全場。

（Getty Images）

將延續Demna神話打破格局？

回望過去十年，Demna無疑為Balenciaga帶來顛覆性的洗牌。他將誇張輪廓、黑色幽默的行銷策略，以及街頭次文化共冶一爐，卻又巧妙地保留創辦人Cristóbal Balenciaga對剪裁的執著，這種在商業利益與創意實驗之間取得的精準平衡，成為繼任人最難跨越的高牆。

Pierpaolo Piccioli 雖然在Valentino備受好評，但其優雅的高訂美學卻在早已深受Demna美學影響的Balenciaga「水土不服」，市場反應叫好，但卻無法轉化為實質業績，更遑論拯救不斷下滑的開雲集團（Kering）股價。

如今外界估計Martine Rose上場，Balenciaga 將結束這段短暫的「古典浪漫修正期」，回歸已獲市場印證的「Demna 基因」，讓品牌重新找回「把被大眾視為俗氣或平庸的日常，點石成金為先鋒潮物」的諷刺趣味，完美配合母公司開雲集團（Kering）的 CEO Luca de Meo 將 Balenciaga 視為「Z 世代進入開雲集團宇宙的切入點」的品牌定位。