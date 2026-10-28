HAN@Stray Kids示範冬日不敗穿搭公式！演繹Canada Goose最新造型

Stray Kids 的 HAN 在音樂與舞台上，拒絕被單一標籤定義。他習慣在創作中摸索未知，比起追求預設的標準答案，更願意相信當下的直覺。這種不斷向外探索的態度，如今也延伸到他與 Canada Goose 合作的最新冬日造型中。他將厚重的禦寒服飾轉化為自我表達的畫布，展現出一種隨性卻不失張力的強烈個人風格。



打破沉悶的藍白視覺

冬季穿搭往往容易陷入暗色系的厚重迴圈，但 HAN 給出不同的解決方法。他選擇以鮮明的藍白對比打破季節的沉悶，透過一件融入傳統 Cowichan 針織圖騰的寬鬆外套作為視覺核心。在他從容、甚至帶點慵懶的演繹下，這件單品褪去傳統戶外服飾的機能刻板印象，在藍、灰、白交織的色調中，呈現出一種清新且富有節奏感的休閒氣息。這不僅僅是服裝的展示，更像是在傳遞一種極度放鬆的生活狀態。

HAN@Stray Kids 演繹Canada Goose 「I’LL ADD MYSELF」秋冬造型（Canada Goose）

異材質碰撞出的街頭張力

異材質的混搭與比例拿捏，是展現穿搭功力的關鍵。當視覺轉換到另一套造型，HAN 以帶有柔和光澤的緞面飛行員外套搭配俐落長褲，整體的氛圍瞬間從慵懶轉為銳利。透過外套放大的份量感與精緻金屬配件的點綴，他巧妙地平衡了保暖需求與視覺層次，示範了如何在低溫下依然保持不羈、自由的街頭態度。

HAN@Stray Kids 演繹Canada Goose 「I’LL ADD MYSELF」秋冬造型（Canada Goose）

將自我靈魂揉入日常單品

所謂的「I’LL ADD MYSELF」哲學，其實就是將日常單品穿出專屬氣質的過程。HAN 的冬日造型之所以引人注目，並非因為刻意作怪，而是他將自己的想法與個性毫無保留地揉合其中。比起盲目追隨潮流或被功能性服飾侷限，像 HAN 一樣帶著自信、以自己的方式完成每一場風格探索，或許才是這個冬天最值得借鑒的時尚態度。

藍白配色的 Moisie Apres 針織外套以鮮明圖案吸引目光，設計靈感源自 Cowichan 傳統針織風格，並融入加拿大雁圖案，向品牌傳承致敬。Moisie Apres 針織外套11月4日起於海港城及澳門永利皇宮專門店獨家發售。