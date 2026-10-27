哈利卡尼力壓麥巴比、耶馬奪2026金球獎！3巨星珍罕腕錶展現品味

英格蘭國家隊隊長、拜仁慕尼黑前鋒哈利卡尼（Harry Kane），憑藉上季在各項賽事攻入73球的出色表現，力壓皇馬的麥巴比（Kylian Mbappé）及巴塞的耶馬（Lamine Yamal），成功贏得第70屆金球獎（Ballon d'Or）。今屆頒獎典禮首度將盛事移師至法國境外，在Harry Kane的發跡地倫敦舉行；而他亦成為自2001年奧雲（Michael Owen）後，首位獲此殊榮的英格蘭球員。



三位巨星今次出席頒獎禮，其精心選配的腕上時計亦一樣矚目，3枚分別來自勞力士、Richard Mille及Hublot的華麗腕錶，分別詮釋了三種截然不同的高級鐘錶設計哲學，反映各自的獨特品味。

1. 哈利卡尼：Rolex Cosmograph Daytona “Blue Sapphire’Ref. 126599TSA

榮膺本屆金球獎的哈利卡尼Harry Kane，腕上那枚勞力士Cosmograph Daytona（型號：126599TSA）是品牌極罕見的非公開款，市價逾1,525,000美元（約1,196萬港元）。

這款40毫米的18K白金腕錶，巧妙地將賽車計時的硬朗血統與高級珠寶（Haute Joaillerie）工藝融為一體。最引人入勝的，莫過於那面天然銀光黑曜石（silver-sheen obsidian）錶盤。由於屬天然礦石，每面錶盤的礦物紋理皆獨一無二，在光線折射下呈現出如絲絨般深邃的視覺層次。勞力士在寶石鑲嵌方面的造詣向來嚴苛，這枚 Daytona 特意捨棄經典的測速計外圈，取而代之的是36顆由品牌專屬寶石匠精心挑選、色澤完美一致的長方形切割藍寶石。

配合一路延伸至錶耳及錶冠護肩的圓形明亮式切割鑽石，氣場懾人之餘，腕錶內部更搭載新一代 4131 型自動上鏈計時機芯，完美結合奢華氣度與精準的機械工藝。

2. 麥巴比：Hublot Classic Fusion Tributo Yellow Gold

而麥巴比腕上，則戴上其代言的宇舶Hublot最新腕錶Classic Fusion Tributo Yellow Gold，風格簡約。腕錶靈感源自創辦人Carlo Crocco於1980年操刀的首款時計，以 18K 黃金錶殼配搭黑色橡膠錶帶，還原初代最經典的「黑金對比」美學；錶徑由當年的36毫米微增至38毫米，但整體比例依然拿捏得恰到好處。

為重現當年的極簡風格，帶有微炭黑色澤的漆面錶盤刻意捨棄傳統時標，巧妙地改以錶圈上12顆微微拱起的螺絲來指示時間，加上3時位置的日曆窗，原汁原味地還原初代的獨特面貌。值得留意的是，品牌為了保留最純正的原作風味，不僅沿用外露式錶耳來突顯錶殼的結構線條，更刻意放棄現代常用的「一鍵式」快拆錶帶系統，這份對細節的執著確實為設計加分。

翻到錶背，腕錶的內在卻是另一番新氣象。比起1980年代的石英機芯，新作換上品牌自製的自動機芯，透過藍寶石水晶錶背，可以清楚欣賞到呼應錶殼材質的黃金鏤空「H」型自動盤。機芯經過齒輪系優化後，動力儲存達60小時，配合旋入式錶冠帶來的100米防水性能，大大提升日常佩戴的實用性。

錶盤6時位置的金質 MDM 標誌亦藏著一段故事。錶盤上的印記正好與當年首款作品的 MDM Genève 標誌遙相呼應，背後同時蘊含著對 Crocco 先生於 1998 年創辦「Main Dans la Main」慈善基金會的一份敬意，為這枚復刻時計賦予超越物質層面的人文厚度。

3. 耶馬： Richard Mille RM 67-01 Automatic Extra Flat

至於剛剛在夏天嬴得世界盃冠軍，三人之中最年輕的耶馬，則選擇了 Richard Mille RM 67-01 Automatic Extra Flat 。腕錶以纖薄錶殼完美示範Richard Mille的微機械建築美學，標誌性的酒桶型（tonneau）錶殼厚度僅有 7.75 毫米，佩戴時猶如第二層肌膚般貼合。

耶馬為這枚18K玫瑰金腕錶配上極具視覺張力的粉紅色橡膠錶帶，呼應也馬熱愛突破過人，年輕無畏的比賽風格。腕錶的靈魂在於其鏤空錶盤及極具景深的三維立體建築結構（three-dimensional architecture）。透過藍寶石水晶鏡面，用家可以細賞由五級鈦金屬（Grade 5 Titanium）底板與橋板建構而成的 CRMA6 自動上鏈機芯，厚度僅 3.6 毫米，配備高密度的鉑金自動盤來確保上鏈效率，並將日期顯示巧妙融入5時位置的垂直視窗中。