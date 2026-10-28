李洙赫以俐落造型搭配Tempête新作 亮相Delvaux上海新店開幕活動

韓國演員李洙赫近日出席 Delvaux 上海新店開幕活動，以一身洗鍊俐落的裝束搭配 Tempête XL Waves 包款，展現當代男士沉穩而從容的時尚格調。在此次造型中，他將整體視覺焦點留給配件，藉由 Delvaux 秋冬工藝新作的獨特肌理，烘托出低調卻極具層次的高雅氣質。



作為本季的設計亮點，Tempête XL Waves 打破傳統皮革的平滑框架。設計團隊將大自然的有機形態與流動韻律注入其中，透過精細的皮革拼接與層疊工藝，在包身表面勾勒出猶如竹枝般流暢的立體波紋。這種異材質的巧妙結合，不僅高度考驗匠人的手藝，更賦予包款宛如現代雕塑般的藝術張力。

這種具備厚度與層次感的結構設計，使皮革在不同光線與視角的交錯下，能呈現出細膩且生動的明暗變化。隨著用家的步伐移動，包款表面的波紋展現出自然的明暗對比，在材質本身的溫潤肌理與建築般的立體輪廓之間，達至完美的視覺平衡。

與此同時，這項象徵品牌工藝突破的 Waves 拼接細節，亦同步延伸至 Brillant Mini、Tempête PM 以及 Pin Mini Bucket 等標誌性包款之上。透過波紋線條與經典輪廓的相互交融，Delvaux 為這些為人熟知的作品注入更豐富的當代氣息，展現出品牌在傳承頂級皮革工藝的同時，持續探索前衛設計的深厚底蘊。