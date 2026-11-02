F1史上最年輕世界冠軍！解構平治車手安東尼利的意式公子穿搭哲學

F1歷史今日翻開全新篇章，平治（Mercedes）車隊超新星安東尼利（Kimi Antonelli）以20歲之齡，一舉打破由華迪爾（Sebastian Vettel）於2010年創下並保持至今的紀錄（23歲），榮膺F1史上最年輕的世界冠軍！他同時亦成為自1953年阿斯卡里（Alberto Ascari）以來，首位問鼎總冠軍的意大利車手。這場勝仗不僅為他鎖定生涯首座F1世界冠軍寶座，更將這項塵封多年的紀錄正式寫入自己名下。



這位F1新世代領軍人物的魅力，其實遠不止於賽道上的極速馳騁，他在賽場外的著裝品味與百變風格，同樣亦不容忽視。現在就讓一物為你逐一解構這位新科世界冠軍的專屬衣著美學。

Kimi Antonelli是誰？

意大利車手 Andrea Kimi Antonelli 自青少年時期已展現出類拔萃的賽車天賦，並早早獲納入平治（Mercedes）青訓計劃。自2025年賽季起，他正式躍升為平治車隊的主力車手，與師兄羅素（George Russell）並肩作戰。於本屆加拿大大獎賽中，Antonelli 以18歲9個月又21天之齡，成為一級方程式歷史上第三年輕登上頒獎台的車手。其迅速崛起的軌跡與超乎年齡的穩定表現，不僅印證了平治青訓計劃的空前成功，更確立了他在車隊重建藍圖中的核心地位，儼然已成為F1新世代的領軍人物。

Kimi Antonelli 墨西哥站如何封王？

安東尼利於周日舉行的 F1 墨西哥城大獎賽中穩健發揮，順利以季軍衝線。儘管今站由紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）摘冠、法拉利車手咸美頓（Lewis Hamilton）屈居第二，但安東尼利憑藉這關鍵的第三名戰果，已足以在車手積分榜上提前鎖定年度總冠軍。

回顧封王之路，安東尼利自上站美國奧斯汀站後便累積了365分，在積分榜上大幅拋離隊友羅素（George Russell）與咸美頓。來到墨西哥城站，賽前局勢十分清晰，他只需取得第九名或以上即可提早加冕。正賽戰至第46圈時，賽事因佳特力車手保達斯（Valtteri Bottas）高速撞牆引發事故而一度中斷，但這絲毫未影響安東尼利的冷靜判斷與節奏。他全程穩守前列位置完成賽事，憑藉全季無可挑剔的穩定表現，毫無懸念地將自己的名字刻進了一級方程式的歷史之巔。

F1美國大獎賽結束後的車手積分榜（F1官網截圖）

賽道外的優雅身影

除賽場上的彪炳戰績外，Antonelli 於賽場外的個人品味亦備受矚目。溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）向來不僅是全球網球界的最高殿堂，更是體育巨星、皇室名流與頂級時尚交匯之處，完美結合運動與高級時裝的優雅。今年的7月6日，年僅19歲的 Antonelli 受邀現身溫布頓皇家包廂（Royal Box），成為當日備受聚焦的座上賓。

（Getty Images）

Antonelli 穿上 Dolce & Gabbana 西服，巧妙結合傳統學院風與現代剪裁，為溫網皇家包廂的嚴謹規範注入青春氣息。其造型焦點為海軍藍單排扣西裝外套，翻領與口袋邊緣的白色滾邊精緻地勾勒出立體層次；內搭純白襯衫與深色幼條紋領帶，盡顯英式正裝的俐落秩序。下身方面，他特意捨棄成套西褲，換上高腰打褶的白色闊身長褲，並配以一雙米色麂皮Loafer，巧妙中和了深色外套的嚴肅感，流露出毫不費力的優雅。

（Getty Images）

豪車與紳士間的共鳴

換上休閒正裝，Antonelli 亦能完美演繹近年備受推崇的Quiet Luxury，他以剪裁俐落的黑色恤衫款外套，內搭純白T恤與深色修身西褲，層次分明且不失莊重。腳踏的一雙黑色樂福鞋不僅是意式紳士的經典單品，其亮眼的光澤度更完美呼應了身後 Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series 雙色開篷跑車的亮黑烤漆引擎蓋。這部採用「Red Ambience」主題的奢華座駕，以奪目紅色車身配襯標誌性的直瀑式水箱護罩，人車氣場互通，與這位新科冠軍的非凡氣度互相輝映。

（IG@kimi.antonelli）

暗紋細節下的奢華美學

於米蘭時裝週亮相的 Antonelli，示範如何將奢華時裝穿出自在的日常感。造型的焦點落在身上那件深灰色外套上，微落肩的Boxy fit俐落修飾身形線條，外套用上水洗做舊布料，巧妙磨去了 Gucci 標誌性「GG」Monogram 的高調感，遠看沉穩低調，細看才見精緻的提花紋理。內搭配襯黑色V領上衣，適度露出頸部線條顯得格外清爽，純黑底色亦化解暗紋外套的繁複感。飾物方面同樣化繁為簡，頸間僅佩戴一條掛有小巧金屬吊墜的黑繩幼鏈，在簡約與隨性街頭感之間拿捏得剛好。

（IG@kimi.antonelli）

玩味十足的復古電影感

在 Prema Racing 的40週年紀錄片中，安東尼利完美駕馭了八、九十年代美式街頭復古風）。他身穿水洗淺藍牛仔背心，內搭紅白間條 T 恤，頸間隨意繫上一條鮮紅Bandana，下身配襯寬鬆長褲與經典白色高筒帆布鞋，刻意露出的紅白條紋運動長襪，更是將昔日滑板與運動少年的著裝精髓拿捏得恰到好處。臉上架著復古細圓框墨鏡，手中更拿著一部具標誌性紅黑外殼的 AIWA Walkman，透過這些極具時代感的流行文化物件，營造出滿滿的電影感，展現出他玩味十足且毫不設限的造型駕馭力。