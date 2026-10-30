Le Labo維也納限定CAFÉ 32 登場！盤點3款最新城市限定香水

每當 Le Labo 宣佈推出全新的「城市限定」香水，總能精準挑起全球香水迷的神經。繼今年推出的北京限定後，Le Labo將於明年帶來第20款城市限定香水作品，將這張不設有效期的單程機票目的地鎖定為維也納，啟發自當地富有特色的咖啡館文化，帶來充滿歷史厚度的 CAFÉ 32 維也納限定香水。



無獨有偶，這個 10 月不僅有 Le Labo 帶來驚喜，Maison Margiela 與 BYREDO 亦不約而同地推了地區限定香水，以獨特視角探討城市、時間與空間的交錯，各自交出一張極具畫面感的香氣答卷。有別於主流香氛直白的香調鋪排，這三款限定新作皆刻意在氣味中「留白」，著重於氛圍的營造與情感記憶的牽引。接下來，就讓我們一同解碼這三段氣味遊記，從特色各有不同的地區之中，探索調香師如何以嗅覺譜寫出獨一無二的城市詩篇。

1. Le Labo CAFÉ 32（維也納限定）

前調：咖啡、乳香

中調：大馬士革玫瑰、香草

後調：勞丹脂、雪松

提到維也納，自然離不開其標誌性的咖啡館文化（Kaffeehauskultur）。在十九世紀末，這些空間正是思想家、文學家與藝術家碰撞靈感的「公共客廳」。作為 Le Labo 城市限定系列的第20款作品，Le Labo 最新發佈，為維也納特別打造的 CAFÉ 32，正是一場充滿歷史厚度的嗅覺實驗。

若你以為這只是一支流於表面的甜膩美食調，那就大錯特錯了。CAFÉ 32 選擇以充滿戲劇張力的香氣結構，立體重塑這個充滿知性魅力的歷史空間。香氣伊始，大馬士革玫瑰的柔美與雪松木的冷冽率先交鋒，隱喻著浪漫主義與理性思維的激烈碰撞；緊接著，濃縮咖啡的微苦醇香破繭而出，並巧妙地糅合報紙油墨、斑駁的舊皮革沙發，以及隱約飄散的古龍水餘韻。

這些看似錯綜複雜的元素互相交織，真實地還原咖啡館內喧鬧卻又異常專注的獨特氣場。步入後調，乳香與勞丹脂散發出深邃迷人的煙燻樹脂氣息，最終在香草那不具侵略性的溫暖中緩緩收結。

哪裡可以買到最新CAFÉ 32香水？

Le Labo 剛於今年9月進駐維也納第一區（Tuchlauben 19）的歷史建築，開設奧地利首間旗艦店，其後更發表 CAFÉ 32，將於11月起在維也納內限定發售。新店空間從「維也納現代主義」中汲取靈感，巧妙融合標誌性的香水實驗室風格與在地文化——修復後的交叉拱頂下，鋪設黑白棋盤地磚與魚骨拼木地板，加上復古的大理石洗手台，極致呈現出新舊交替的美學張力。

至於香港讀者何時才能入手？礙於Le Labo嚴格的發售規定，城市限定系列平日只會「留守」專屬城市，僅在每年8-9月才短暫開放全球發售。因此，本地香氛迷若想親身感受這份來自維也納的知性氣息，除非親自遠赴維也納，否則最快便要等到2027年9月的年度限定活動了。

2. Maison Margiela Letter Never Sent （東京限定）

前調：墨水香氣

中調：紅雪松

後調：麝香

每當提起東京，腦海往往浮現澀谷十字路口的繁華或新宿的霓虹燈影。然而，Maison Margiela 今次卻選擇將焦點拉回 1995 年的東京——那個互聯網尚未普及、人們依然依賴紙筆傳情的年代。

Maison Margiela Letter Never Sent 香水（Maison Margiela）

這款名為「Letter Never Sent」的香水，刻劃着極度私密的情感狀態：在深夜反覆斟酌字句，最終卻選擇妥善封存、未曾寄出的微小瞬間。最令人驚喜的是，調香師大膽地以日本墨水（Sumi Ink）作為香氣序幕。初聞是一陣微涼、乾燥且略帶金屬感的墨香，猶如鋼筆尖剛觸及和紙的瞬間，知性而帶點距離感；隨著墨跡在空氣中漸漸風乾，紅雪松木的沉穩氣息開始慢慢滲透，宛如那張寫滿心事的老木書桌，為原本清冷的氛圍注入一絲溫潤。

當一切歸於平靜，白麝香的基調猶如一張質感細膩的高級信紙，輕柔地貼合肌膚。整段香氣軌跡充滿極致的克制與留白，沒有多餘的甜膩與張揚，只將那些懸而未決的心意，化作一抹綿長而深邃的「偽體香」。

這款滿載東京情懷的「Letter Never Sent」已於10月1日正式面世，貫徹城市限定的珍稀特質，新香僅限於東京指定的Maison Margiela Fragrances門市及選物店作獨家發售，就連品牌的日本官網亦不會上架。本地香氛迷若想親身解讀這封無聲告白，或許真的需要親自飛往東京尋覓了。

3. BYREDO 00:00（大中華區限定）

前調：佛手柑、迷迭香

中調：梔子花香脂、苔蘚

後調：胡椒廣藿木、喬治木、麝香

調香師 Fanny Bal 透過香氣演繹一日告終與展開的微妙概念，游走在清冽與溫暖之間，探索時間靜止的瞬間。⁠

00:00標誌著一日的告終而新一天卻尚未展開的微妙時刻。既非終點，亦非起點，而是一個蛻變的瞬間、懸浮於交界之處的歸零點。靈感源自「未完待續」的意境，讓每一次終結都化成下一個新篇章的序曲，譜下無限可能。

Byredo 00:00香水（Byredo）

BYREDO特別與動態影像及裝置藝術攝影藝術家劉樹偉，共同打造00:00的視覺語言。 攝於上海，00:00 整體敘事圍繞著 「流動與蛻變」的意境。光影悄悄地漫過城市，倒影隨之浮現又消逝，身影於空間中交錯穿梭，並沒有既定的終點。 影像不鋪設開端，亦不定格終點，反而保持開放與留白，讓每一個瞬間都能穿透邊框的界限，無限延伸。

00:00 淡香精由調香師Fanny Bal 傾心打造，00:00 的靈感始於一道灑落在摩登城市的光影，以及一種能穿越時間的澄澈清新。香氣由佛手柑與迷迭香揭開序幕，猶如晨曦交會的微光，明亮而賦有活力；中調的梔子花悠悠帶來溫暖感，與充滿大地氣息的苔蘚共同構築，為香氣注入深邃亦持久的光影餘韻；最終沉澱於胡椒廣藿木、喬治木與麝香共同鋪陳的木質底韻，讓香氣在肌膚上長久縈繞。此時是午夜的恬靜亦是嶄新的開始，00:00 捕捉光線、時間與感知交會的一刻，在清新與溫暖之間，留下悠長而深刻的印記。

Byredo 00:00香水（Byredo）

調香師 Fanny Bal 分享：「我希望創作一種能真正持久留存的清新感。鮮明的柑橘調如同一道耀眼的曙光劃破沉寂，象徵明亮和生命力；隨後梔子花香延續這份光芒，將其柔化為一抹溫暖而澄澈的微光。」

BYREDO 00:00 已於10月1日起，在中國大陸、香港、澳門及台灣地區獨家發售。