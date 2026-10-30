以解構美學為核心 Maison Margiela四度聯乘Gentle Monster

Gentle Monster 與Maison Margiela 將於10月29日（明日）正式推出第四度聯乘系列。今次合作以「解構（Deconstruction）」為主題，將大家熟悉的形態與結構重新拆解再重組，為眼鏡設計帶來全新的美學視角。



系列共有68款單品，包括43款太陽眼鏡及25款光學眼鏡。設計上充滿解構主義色彩，透過材質與形態的重塑，展現出強烈的破格創意。部分款式採用極具視覺張力的超大尺寸輪廓，不僅能巧妙修飾面型，更大幅擴闊用家的視野；而部分纖巧的上揚鏡框則特別運了皮革材質，貼合面部輪廓。當然，Maison Margiela 標誌性的「四角縫線」細節依然點綴於鏡臂之上；而在較幼細的鏡框款式中，品牌更運用全新工藝，將縫線完美融入鏡框邊緣，營造出彷彿凌空懸浮的錯視效果。

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宣傳影像方面，由著名導演 Alex Prager 操刀的視覺短片，將鏡頭對準日常生活中荒誕卻又充滿戲劇性的瞬間。短片講述主角必須在短短 10 分鐘內趕赴約會，鏡頭跟隨她穿梭於瞬息萬變的城市角落。隨著各種鮮明有趣的角色陸續登場，聯乘系列的多元眼鏡輪廓亦自然地穿插其中，在跌宕起伏的情節裡，巧妙捕捉了平凡日常中潛藏的神祕與緊張氣氛。

（IG@gentlemonster）

為了慶祝第四度合作，品牌將於全球八座城市同步開設期間限定店。實體空間同樣延續「解構」的核心概念，透過不穩定、不規則的佈局，呈現出一種充滿想像力的「未完成」美學。此外，品牌亦將於首爾舉辦限定展演，由編舞家兼創意總監 Damien Jalet 與藝術家 Ian McMahon 攜手，將解構概念化作肢體語言。藉著身體、空間、物件與光影的互相碰撞，將固有的結構徹底拆解，再以全新的動態展現人前。

全新 Maison Margiela x Gentle Monster 聯乘系列將於10月29日起，於香港 Gentle Monster專門店及官方網店正式發售。