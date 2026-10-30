BLACKPINK ROSÉ 驚喜出任Johnnie Walker全球品牌大使

世界銷量第一的蘇格蘭威士忌品牌 Johnnie Walker，品牌近日迎來極具話題性的全新篇章，邀請到獲格林美獎提名的國際流行樂壇巨星、BLACKPINK 成員 ROSÉ（朴彩英）擔任全球品牌大使。這次重量級合作，不僅將這位極具前衛目光的音樂人與經典威士忌品牌緊密連繫，更希望藉著 ROSÉ 勇於打破框架、大膽展現真我的個性，為「Keep Walking」的傳奇故事注入充滿自信的新世代活力。



這場全球合作企劃特別選擇了 ROSÉ 演藝事業的啟航地——首爾作為首站。早前，ROSÉ 親臨首爾 SIGNIEL 酒店 81 樓的「BAR 81」出席 Johnnie Walker Black Label 的專屬慶典，更在現場帶來了一款融入其個人品味與靈感的特調雞尾酒「Twist of Something Highball」。這場完美結合了威士忌文化與流行音樂元素的盛會，將會以首爾為起點，陸續席捲亞洲各個活力之都，並一步步邁向全球舞台。

（Johnnie Walker）

事實上，Johnnie Walker 近年積極與流行音樂文化接軌，早前與另一位格林美獎得主 Sabrina Carpenter 的企劃已大獲好評，更聯手推出了專屬特調與限量版酒瓶。今次品牌迎來 ROSÉ 加盟，看中她鮮明的個人風格與獨特的藝術視角，雙方將會展開一系列橫跨設計、創意與文化領域的深度合作，勢必為 Johnnie Walker Black Label 帶來耳目一新的面貌。正如 ROSÉ 分享所言，她對於能與這個跨越世代的經典品牌展開創意旅程感到相當興奮，並十分期待能為品牌不斷演進的故事注入屬於她的個人印記。

（Johnnie Walker）