Price上尉裝備實體化！Hamilton最新Call of Duty聯名錶重塑軍風

《決勝時刻®：現代戰爭®4》（Call of Duty: Modern Warfare 4）憑藉破格的亞洲朝鮮半島戰場設定及高沉浸感的交火體驗，搶先玩階段甫上線就在玩家間獲極高評價。而向來緊貼流行文化脈搏的百年鐘錶品牌Hamilton，亦將遊戲中靈魂人物Captain John Price腕上陪著他深入敵陣的貼身裝備，從虛擬世界帶到現實，今次與遊戲同步推出的聯乘版 Khaki Field Mechanical 腕錶，就將遊戲那股硬派肅殺的戰術美學，原汁原味地於現實腕間重現。



遊戲文化成製錶界靈感新貴

回顧鐘錶發展史，賽車與航空向來是不可或缺的靈感命脈。然而時至今日，電子遊戲的文化影響力早已不容小覷，甚至影響了高級製錶界的設計靈感。從Seiko 與《街頭霸王 V》（Street Fighter V）的聯乘之作，一口氣帶來六款以經典角色為主題的特別版 Seiko 5 Sports 機械錶；到今年歐米茄（Omega）在 6 月將《007：First Light》中的虛擬道具實體化，推出占士邦專屬的 Seamaster 腕錶，這些重量級的聯乘企劃，都反映不同頂級製錶品牌，都逐步將虛擬世界的流行符號轉化為實體工藝，確立了遊戲文化在現代製錶領域的重要席位。

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而向來深諳流行文化之道的Hamilton更是當中的先驅，繼早前參與《Far Cry 6（極地戰嚎 6）》、《生化危機》及去年《Call of Duty®: Black Ops 7（黑色行動 7）》企劃後，今回品牌與《現代戰爭 4》聯手，選定備受錶迷推崇的卡其野戰系列（Khaki Field Mechanical）手動上鍊腕錶為畫布。新作換上一襲深邃的戰術外衣，噴砂黑色 PVD 錶殼與粗糙的顆粒紋錶盤交相輝映，低調地呼應了現代戰爭肅殺的氛圍。

Hamilton Khaki Field Mechanical 38mm Call of Duty Modern Warfare 4 腕錶（Hamilton官網）

腕錶如何在現實中呈現遊戲的視覺符號？

在不改動標準版卡其野戰系列緊湊比例的腕錶前提下，這款特別版腕錶巧妙地將遊戲符號融入微小細節之中。精鋼錶殼直徑維持在 38 毫米，厚度僅 9.5 毫米，完美契合實戰所需的輕巧與靈活性。

錶盤佈局中最引人注目的，莫過於 4 點鐘位置的數字刻度，品牌特意採用了《現代戰爭 4》標誌性的字體及專屬黃色點綴，以極具克制的手法標示其聯乘血統。翻至錶背，黑色 PVD 塗層上鐫刻了玩家極為熟悉的《現代戰爭》聲波紋圖案。最後配搭一條卡其綠色織物錶帶與黑色 PVD 針扣，將純正的軍錶風範展露無遺。

傳承英軍傳統的核心工藝

為了配合遊戲故事，新作設計藍本源自品牌昔日為英國軍隊製造的通用服務腕錶（General Service watches），而這段歷史淵源，恰好與普萊斯上尉（Captain John Price）曾服役於英國皇家特種空勤團（SAS）的背景設定不謀而合。

動力配置方面，腕錶搭載以 ETA 2801 為基礎改良的 H-50 手動上鍊機芯，將動力儲存推升至實用的 80 小時水平。配合抗磁性能卓越的 Nivachron 擺輪游絲，即使面對現代極端環境，依然能保持每小時 21,600 次的精準振頻。

腕表搭載H-50手動上鍊機芯，動力儲存可達80 小時（Hamilton 官網）

包裝以傳統雪茄盒為設計藍本

除了腕錶本身的硬派軍事設定，是次聯乘企劃的專屬包裝亦同樣充滿巧思。品牌特意打破常規的錶盒框架，改以傳統雪茄盒為設計藍本，並嚴選獨家皮革材質精心打造，除了在觸感與視覺上營造出高級的質感，更巧妙地呼應了Captain Price在遊戲中極具標誌性的抽雪茄形象，將角色的靈魂細節完美昇華為極具收藏價值的實體點綴。

Hamilton Khaki Field Mechanical 38mm x Call of Duty Modern Warfare 4 定價為 5,550 港元，憑藉其純粹的軍事血統與紮實工藝，絕對是一枚足以令錶迷與玩家皆心悅誠服的誠意之作。