香檳王Dom Pérignon攜手藝術家Damien Hirst 推出26年限量版香檳

頂級佳釀與藝術界聯乘雖然早已見慣見熟，但當香檳王 Dom Pérignon 遇上顛覆英國當代藝術界的傳奇人物 Damien Hirst，這場合作注定不會只是單純換個包裝般表面。當最頂尖的法式釀酒工藝，碰撞上破格的當代視覺美學，雙方以「時間」與「解構」為題，帶來了一場超越感官的藝術交流。今年，兩者首度攜手推出的備受矚目限量版雙年份香檳，正好將視覺與味蕾的體驗完美結合，重新定義何謂裝在瓶子裡的當代藝術。



對於熟悉 Damien Hirst 的藏家而言，《萬花筒》（Kaleidoscope）系列無疑是其探討生命、美麗與無常的標誌性符號。有趣的是，這種將無數零碎有機物重組成和諧圖騰的創作邏輯，正正與 Dom Pérignon 首席釀酒師的「調配（Assemblage）」哲學如出一轍。釀酒師在浩瀚的葡萄原液中尋求微妙的和諧；而 Hirst 則在幾何碎片的繁衍中建立秩序。在這次的限量版設計中，Hirst 大膽地將品牌經典的盾徽解構，並巧妙融入層層遞進的萬花筒律動之中。盾徽沒有被喧賓奪主，反而化作一股充滿動態張力的視覺震顫，彷彿隱喻著品牌在傳承傳統與重塑自我之間，那股永不妥協的生命力。

褪去華麗的藝術外衣，回歸酒液本身，這次的雙年份組合同樣展現出令人驚艷的對比張力。系列以兩種專屬色調為視覺主軸，精準捕捉了兩款佳釀的靈魂：深邃而迷幻的藍色，盛載著 2018 年份香檳（Vintage 2018）的明亮特質。得益於當年近乎完美的光照與氣候，這款香檳在豐盈的立體質感中，隱透著鮮明的礦物氣息與細膩的鹹鮮層次，充滿朝氣。另一邊廂，溫暖柔和的粉紅色調，則娓娓道來 2010 年份粉紅香檳（Rosé Vintage 2010）深邃內斂的本質。這一年份的黑皮諾（Pinot Noir）展現出極罕見的濃郁密度，完美演繹了粉紅香檳在優雅與強大之間那份迷人的平衡。

回望過去三十年，Dom Pérignon 從未停止過與前衛文化巨擘的交流——從時尚教父 Karl Lagerfeld 到流行天后 Lady Gaga，每一次合作皆是流行史的精彩註腳。來到 2026 年，品牌選擇與自八十年代末策劃《冰凍》（Freeze）展覽起便不斷挑戰藝術底線的 Hirst 攜手，無疑是一著極具遠見的妙棋。他那套游走於極致嚴謹與無盡繁衍之間的視覺語境，恰好為香檳王耗時多年的靜謐熟成工藝，賦予了「恆常演變」的當代意義。