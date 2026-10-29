Cartier美洲豹入駐虎豹別墅！卡地亞展覽展現野性美學|附登記連結

在大坑山坡上，一級歷史建築虎豹別墅迎來了一場東西文化交融的世紀相遇。今個十月底，這片原本由老虎盤踞的宅邸，將迎接Cartier卡地亞標誌性的美洲豹，兩股同樣象徵力量與個性的王者氣場，將於「Into The Wild」沉浸式體驗中，為已事先登記的參觀者免費帶來跨越時空的對話，沉浸式卡地亞盡用野獸為靈感設計珍寶手飾的野性美學。



位於港島大坑的虎豹別墅，由「虎標萬金油」創辦人胡文虎於1935年興建，是香港罕有保存至今的中國文藝復興式建築，2009年更被評為一級歷史建築。這座大宅以獨特的青色琉璃瓦頂與紅柱，揉合西式門廊與意大利彩繪玻璃，一直見證著中西文化的交匯。

當卡地亞美洲豹遇上虎豹別墅

虎豹別墅過去一度關閉，但如今已重新開放，今次更獲卡地亞選址舉行「Into the Wild」展覽，這場邂逅的根源，可追溯至充滿開創精神的一九三十年代。當時「虎標萬金油」創辦人胡文虎在香港築起這座家族大宅的同時，遠在法國的貞杜桑（Jeanne Toussaint）正接任卡地亞創意總監一職。這位被稱為「美洲豹女士（La Panthère）」的先鋒人物，賦予了美洲豹無可比擬的自由與個性，並在1948年為溫莎公爵夫人創作出首枚立體美洲豹胸針。

兩位突破界限的靈魂，以各自的視野為後世留下了歷久不衰的傳承。而今次各位時裝及珠寶愛好者，來到別墅內的展廳中可透過動態影像與珍貴的珠寶作品，回顧美洲豹自1914年以斑紋圖案初次亮相以來的演變，見證卡地亞美洲豹系列與老虎作品的難得聚首。

千姿百態的卡地亞美洲豹

從此，從珠寶、製錶，以至香水與配飾，卡地亞的美洲豹在工匠大師不斷探索下一直持續蛻變，由自然寫實、風格鮮明到抽象寫意，在不同傑作上展現千姿百態。

從肌肉的起伏、豹首的輪廓到豹掌的姿態，每一處細節皆以雕塑工藝精心刻劃，展現美洲豹蓄勢待發的身姿。當中「毛皮鑲嵌法」是卡地亞的標誌性工藝，展覽中工匠更會駐場親身示範，以細小的金屬絲精準固定寶石，配合人手切割的縞瑪瑙或藍寶石，重現動物皮毛的生動質感，單是一件作品的製作時間便可長達一年以上。這種對細節的苛求，與虎豹別墅內斑斕的壁畫及鍍金雕刻互相輝映，印證了匠人精神跨越文化與傳統的價值。

同時亦利用琺瑯工藝為動物世界注入色彩、層次與鮮明對比，令美洲豹的豹紋更顯生動。琺瑯經人手施作並反覆燒製，星現豐富而璀案的光澤。結合寶石鑲嵌及其他非凡技藝，每件作品皆展現獨一無二的風采。

卡地亞「Into The Wild」不僅將豐富多姿的動物王國帶入香港歷史地標，更讓虎豹別墅煥發出嶄新的文化生命力。展覽將於2026年10月31日至11月8日對公眾開放，有意參觀者可提前透過官方網站登記，親身走入這場東西美學交響的傳奇旅程之中。

日期：2026年10⽉31⽇⾄11⽉8日

地點：⻁豹別墅

登記網頁：https://campaign.cartier-event.hk/zh/IntoTheWild