F1車神冼拿生前專屬紅色本田NSX倫敦拍賣！估價高達800萬港元

已故F1傳奇車神冼拿（Ayrton Senna）生前的專屬座架，紅色1991年Honda NSX，將本周六（10月31日）在倫敦拍賣，估價高達50萬至80萬英鎊（約500萬至800萬港元）！這架底盤編號為「JHMNA11500T000233」的初代經典NSX，當年由本田專程為冼拿提供，用作他在歐洲私人使用的，不但曾伴隨他前往葡萄牙F1大獎賽，亦在其個人紀錄片中粉墨登場，承載著車迷無可取代的記憶。



冼拿如何與本田結緣並協助開發及成就一代經典NSX？

白襪、啡色樂福鞋，配以在鈴鹿賽道上無可挑剔的「踭趾」動作——這些畫面早已成為F1傳奇車手冼拿（Ayrton Senna）的專屬印記。然而，當他褪下戰衣、離開那台叱吒風雲的F1戰車後，與他名字掛鈎的唯一跑車，必定是本田（Honda）的NSX。

冼拿與本田的淵源始於1987年，當年本田首度為蓮花（Lotus）車隊提供1.5公升V6渦輪增壓引擎，冼拿憑藉其驚人天賦，將這台近千匹馬力的機器發揮至極致，以兩場勝仗為該賽季作結（摩納哥站及底特律站）。這次成功亦為他翌年轉投麥拿侖（McLaren）車隊奠定基礎。1988年，他駕駛搭載本田引擎、具備壓倒性優勢的MP4-4戰車，順利摘下生涯首座F1世界冠軍。

在賽道以外，冼拿更是本田NSX（New Sportscar eXperimental）的研發功臣。當年本田決心打造一款能媲美法拉利與保時捷、且兼具日常實用性的超級跑車。冼拿在測試原型車後，直指底盤剛性「稍欠紮實」；廠方對其專業判斷極為重視，隨即將車架剛性大幅提升50%，並重新調校懸掛系統，成就了後來的一代經典。

這輛紅色專屬NSX承載了車神甚麼珍貴回憶？

踏入1991年，正為爭奪第三座世界冠軍備戰的冼拿，獲本田安排NSX作個人代步之用。除兩部黑色版本外，今次上拍的正是其第三部專屬座駕。這輛採用「方程式紅」（Formula Red）車身配搭黑色車頂及真皮內飾的NSX，於1991年3月由葡萄牙本田進口，車牌登記為「SX-25-59」。每當冼拿造訪里斯本，廠方均會將此車作其專屬代步之用。

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在1991年歐洲賽季期間，冼拿經常駕駛此車往返他位於阿爾加維（Algarve）的度假大宅。他更曾親駕此車前往埃斯托里爾（Estoril）出戰葡萄牙大獎賽，並在該站奪得排位賽第三及正賽亞軍。這部「SX-25-59」不僅在1992年的紀錄片《Ayrton Senna: Racing Is In My Blood》中，留下了冼拿猛放離合器、後輪燒胎起步的震撼畫面；更為車迷津津樂道的，是他曾身穿牛仔褲與休閒恤衫，親自拿著水管為這部愛車清洗的經典一幕。

（Sotheby's）

傳奇座駕之後經歷怎樣的流轉與傳承？

斯人已逝，這部盛載著車神事蹟的NSX依然流傳於世。根據葡萄牙官方登記及本田的傳真認證，此車在冼拿於伊莫拉（Imola）賽道意外殞命後十個月（即1995年2月）首度易手。其後車輛數度轉讓，至2013年由英國買家購入並運往當地。

2019年，適逢冼拿逝世25周年，這部NSX特別重返伊莫拉賽道，由意大利MinardiF1賽車車隊創辦人Giancarlo Minardi親自駕駛作致敬巡遊。經歷短暫由日本藏家持有後，如今車輛再次運抵英國，於RM Sotheby's倫敦拍賣會待價而沽。

（Getty Images）

附本田官方血統證明 本周六矚目舉槌

世上鮮有一款量產跑車能如NSX般，與冼拿的傳奇生涯如此密不可分。隨車附帶的原廠保養冊、詳盡的葡萄牙擁有權歷史文件，以及本田官方出具的血統證明傳真副本，均印證了其無可取代的歷史價值。這部見證過車神生活日常與賽車熱情的專屬座駕，無疑是百年難遇的車壇瑰寶，所以這場拍賣勢必成為全球汽車收藏界的一大盛事。