注入軍事工裝與復古冰球元素 adidas Originals聯乘CLOT全新系列

街頭文化與經典運動品牌的火花從未停歇。由陳冠希於二零零三年創立並一直致力連結東西方文化的潮流品牌 CLOT，本季再度與 adidas Originals 攜手，推出備受矚目的 CLOT Superstar 系列服飾與鞋履新作。這次合作不僅是一場設計上的實驗，更是陳冠希將自身與不同城市深厚淵源的文化記憶，透過獨特視角融匯於服裝之中的一次深度展現。



在服飾系列中，功能性剪裁與進階面料產生了奇妙的化學反應。當中最引人注目的單品，包括一套注入濃厚軍事風格細節的工裝夾克與短褲套裝，展現出俐落的街頭氣息。

同時，為致敬陳冠希個人的成長根源，系列特別打造了一件復古風味十足的冰球球衣。此外，飾以編織繩細節的煥新運動長褲，加上極具實用性的可翻轉加厚托特包，為整體造型提供了完整且層次豐富的穿搭選擇。

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鞋履方面，經典的 Superstar 迎來了極具顛覆性的嶄新面貌。設計團隊透過兩種截然不同的演繹方式注入新意：首款採用了搶眼的藍色麂皮材質，配以獨特的鋸齒形鞋底模具及高級精緻細節，將這雙傳奇波鞋推向全新視覺高度。另一款則順應近年熱潮，將標誌性的鞋身輪廓改造成一腳蹬的 Mule 鞋款，大幅提升了日常穿搭的隨性與便利度。

在視覺呈現上，是次宣傳企劃延續了充滿張力的動漫風格。adidas Originals 與 CLOT 特別邀請了韓國音樂組合 LNG SHOT 參與，成員 Oh Yul、Ryul、Woojin 及 Louis 的形象由 CLOT 長期合作藝術家 Annie Choi 親筆繪製，與陳冠希以及早前企劃中亮相的知名球星如 Anthony Edwards、Raphinha 及 Luis Díaz 等人共同登場，為系列增添了濃厚的流行文化色彩。

全新 adidas Originals x CLOT Superstar by Edison Chen 聯乘服飾及鞋履系列定價介乎港幣999至1,599元，並將於10月16日起正式發售，屆時各位Clot的粉絲可於指定 JUICE 實體銷售渠道、微信小程式、官方網站以及 CLOT 天貓與抖音旗艦店入手這系列揉合多元文化底蘊的誠意之作。