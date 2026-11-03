11月波鞋｜NB 990v7+AJ6經典色復刻+Nike誇張厚底Rift Rocker

步入秋冬，準備好為你的鞋櫃換血了嗎？ 來到11 月，多個品牌都不約而同地帶來重量級鉅作，除了已成為波鞋圈熱話， New Balance 美製系列的最新成員，第七代990v7；籃球迷亦將迎來一代神鞋，Air Jordan 6經典配色 "White Infrared"事隔12年的矚目回歸。加上緊貼“Approach Shoes”熱潮的 NB TL900、滿載質樸工裝魅力的 SALOMON Grolle、以至怪誕前衛的 Melitta Baumeister x Nike 聯乘等等。一連串話題新作，為今個秋冬的街頭注入了極具個性的豐富選擇，很可能有一雙能擊中你的喜好。



1. New Balance 990v7

這次 990v7 的設計命題被定調為「來自未來的記憶」，聽起來抽象，但實際端詳鞋款便能理解設計團隊的企圖。他們沒有選擇完全顛覆過去，而是在保留 990 招牌靈魂的前提下進行革新。

鞋身依舊是大家熟悉的頂級麂皮與透氣網眼面料交織，但仔細一看，鞋舌與後跟拉片首度換上了優質壓紋皮革，兩側也巧妙地加入了升級版的合成麂皮 Sway Bars 飾條。這種材質上的微調與線條的重塑，讓整雙鞋在視覺上變得更具結構張力與立體感，既有老鞋迷渴望的熟悉感，又透出屬於當代設計的洗鍊。

另外，側邊經典的「N」字 Logo 比例經過重新微調，揉合 3M 反光材質並致敬了 v3 的神韻。另外中底與N字標誌下的襯底亦一改以往只用純白色的作風，首度在灰色990系列上，選用泛黃的奶白色，將復古美學與機能科技巧妙融合。

上一代 v6 首度導入大獲好評的 FuelCell 科技，而這次 v7 則配備了經過重新調校、更為柔軟的升級版 FuelCell 中底，進一步放大動態回彈的腳感。為了避免過度軟彈導致雙腳疲乏，品牌亦保留了招牌的 ENCAP 複合中底，並加入全新的 TPU 中足支撐板與後跟 CR 穩定裝置。配合極具耐磨性的 Ndurance 橡膠外底，這套全方位的底盤系統確保了每一次踩踏都能獲得穩定的包覆與支撐力。

今次開箱的全新 New Balance 990v7 「Kool Grey」 炫灰色，定價$2,299港元，將於11月6日起在 New Balance 官方網站、銅鑼灣百德新街的 Grey Store 、尖沙咀 K11 MUSEA 與海運大廈的專門店正式上架。

2. New Balance TL900

最近各位New Balance粉絲的目光可能都集中在 990v7 的發佈上，但其實還有一對不容忽視的潛力新作——全新鞋款 TL900，同樣值得留意。

全新 TL900 的設計靈感來自越野行山，外型散發著強烈的實用主義與硬核戶外美學。鞋頭外圍包覆著厚實的防撞橡膠和後跟穩定片，搭配粗獷的麂皮或高強度抗撕裂尼龍鞋面，網眼內襯帶來了柔軟舒適的包覆感，而繡有“New Balance”字樣的鞋舌亦同樣用上這款透氣材質，設計將攀岩機能與山系風格完美融合。

+ 1

品牌 Logo 這次處理得相當低調，只在鞋頭外側點綴了一個微凸的小型「N」字徽章，而頂部的鞋帶孔用了 D 型扣環，其餘則作隱藏式處理，令整體線條更俐落。全橡膠包裹的杯型外底（Cupsole）配上適度的防滑坑紋，步行時更為穩陣。

New Balance TL900 鞋款售價為1,099港元，將於11月5日上午11:00於New Balance官網發售。

3. Melitta Baumeister x Nike Rift Rocker Pack

當紐約設計師 Melitta Baumeister 遇上 Nike 經典的分趾鞋 Air Rift，一雙充滿獨特魅力且極具手工質感的球鞋便應運而生。作為雙方的第二次合作，Baumeister 為十一月的球鞋市場帶來了這款名為“Air Rift Rocker”的重塑之作。這款鞋最引人注目的，莫過於其誇張的弧形厚底。

+ 3

這個搶眼度十足的鞋底，是由設計師在工作室用黏土捏出中底形狀，其後再製成模具生產。設計師更大膽地為這款本無鞋帶的經典鞋型加上了鞋帶，並融入其標誌性的眼睛與香蕉圖案。

是次聯乘放大 Air Rift 本身的怪誕美學，設計師保留標誌性的分趾設計與中足綁帶，卻將其比例誇大並重新演繹。Melitta Baumeister x Nike Rift Rocker Pack 的定價為220美元（約1,726港元），將於11月5日在Melitta Baumeister 官網發售。

4. Air Jordan 6 "White Infrared"

Michael Jordan 奪得首個總冠軍的專屬戰靴，事隔12年後再度霸氣回歸十！Air Jordan 6 原版由傳奇設計師 Tinker Hatfield 操刀，靈感源自當年的德國跑車，線條俐落、充滿速度感，散發著不折不扣的頂級氣場。這次的復刻版原汁原味地保留當年的神韻，無論是鞋型輪廓還是穿著腳感，都完美還原 35 年前的經典設定。

配色方面，品牌直接從檔案庫中帶回備受波鞋迷追捧的元祖首發配色"White Infrared"。而全鞋最核心、也最讓資深鞋迷興奮的焦點，絕對是後跟位置的"Nike Air"標誌，是自 1991 年面世以來，該標誌首度在復刻版中回歸，完美呼應當年公牛王朝的冠軍根基。

+ 1

細節上，純淨的白色皮革俐落地貫穿整個鞋面，配搭黑色的內襯，以及鞋舌與後跟的標誌性拉環設計。鞋舌上的 Jumpman Logo、鞋帶扣以及大部分中底，均用上搶眼的公牛紅（Chicago Bulls red）作點綴。最後以黑色及帶點淡藍色的半透明橡膠外底收尾。

Air Jordan 6 "White Infrared"的定價為215美元（約1,686港元）,將於11月7日在nike官網發售。

5. SALOMON Grolle The Broken Arm

巴黎時尚名所 The Broken Arm 與 Salomon 再度聯手，這次他們跳出以往大熱的科技越野跑鞋框架，為 11 月的波鞋界帶來充滿質樸魅力的全新聯乘鞋款“Grolle”。鞋款以經典的 Shelter 中筒鞋型為藍本，汲取傳統工裝靴的靈感，鞋身採用一體成型的深橄欖啡色皮革打造，表面更刻意保留了不規則的龜裂紋理，隨著穿著時間推移，會逐漸養出獨一無二的復古 Patina 色澤。

有別於 Salomon 標誌性的 Quicklace 系統，今次特意換上對比鮮明的純白傳統鞋帶，配合刺繡鞋帶孔、金屬扣以及帶有外露縫線的拉絲橡膠擋泥板，將那份粗獷的實用主義完美放大。在沉穩的大地色調中，鞋側 Logo 與後跟拉環巧妙地點綴了亮眼的橙紅色調，為整體注入一絲活力，並搭載抓地力極強的 Mud Contagrip® 坑紋外底。

將於11月4日登場的 SALOMON Grolle The Broken Arm，定價為210歐元（約2,211港元），不僅能應付戶外地型，更是陪伴你穿梭週末市集、散發著獨特品味的襯衫好伙伴。

6. Nike Air Foamposite Pro‘Mummy Duck’

各位波鞋迷應該會記得 2025 年俄勒岡大學（University of Oregon）美式足球隊那對專屬的‘Mummy Duck‘PE 版吧？當時這對鞋並沒有公開發售，令不少鞋迷大呼可惜。來到今年 11 月，Nike 終於將這對神級的 Nike Air Foamposite Pro‘Mummy Duck‘正式帶到街頭，迎來萬眾期待的廣泛發售！

這對新作完美結合了未來感與校園傳奇，最吸睛的當然是那極具標誌性的 Foamposite 發泡鞋面，在光線折射下，立體鞋面會游走於深綠、黑色與淺紫之間，並暗藏精緻的鴨羽毛圖案，向球隊吉祥物致敬。

+ 1

為了呼應「木乃伊」主題，設計師花了不少心思。鞋側帶有淡淡 Volt 螢光色的巨型 Swoosh Logo 底下，特別加入了仿如鬆脫繃帶般的磨損白色帆布，營造出充滿街頭感的破爛邊緣效果。黑色的鞋領、鞋舌與白色鞋帶形成強烈對比，而最驚喜的是天黑後還會浮現夜光細節。鞋跟位置點綴了極具玩味的木乃伊鴨子圖案，提拉環也印上 "OREGON"字樣，將大學的專屬血統展露無遺。最後以配有螢光綠剔號的黑色外底以及鞋頭的虹彩 Mini Swoosh 作結，細節誠意滿分。

Nike Air Foamposite Pro‘Mummy Duck’ 的定價為1,699人民幣（約2,001港元），將於11月3日在Nike官網發售。

7. Kids of Immigrants x Nike Tiempo Streetgato “Amarillo”

Kids of Immigrants （KOI）由擁有洪都拉斯與利比里亞血統的兩位主理人創立，一直致力透過設計將不同文化背景的社群連結起來。繼早前備受好評的 Air Max SNDR 與 Total 90 Mule 之後，今次品牌繼續將目光投向足球文化，以這對完美連接綠茵球場與街頭日常的 TIEMPO STREETGATO 作為聯乘主角。

新作的配色充滿故事性，以極具活力的陽光黃作為鞋面主調，靈感正正源自兩位創辦人家族的故鄉。為了中和鮮豔的黃色，鞋頭與後跟位置特意拼接了深啡色的絨面皮革（Suede），加上邊緣經典的車線細節，為鞋款注入沉穩的復古質感。鞋側佈滿細緻的透氣孔，中央點綴帶有光澤感的紅色微型 Swoosh Logo，與鞋舌和後跟的紅色元素互相呼應；最後再以黑色的鞋帶、鞋領及外底作收尾，令整體的色彩對比更加強烈與立體。

除了搶眼的外觀，鞋款在實用度上也絕不馬虎。作為一對為街頭及室內場地而設的變種足球鞋──保留 TIEMPO 系列講究觸球感的設定，採用貼合腳型的 FLYTOUCH 皮革，並搭載柔軟舒適的 CUSHLON 3.0 泡棉中底。配上專為平地設計的防滑外底與低筒輪廓，不僅洗脫了傳統波Boot的笨重感，日常行街著用亦非常舒服。

這對充滿移民文化底蘊與街頭色彩的 TIEMPO STREETGATO “Amarillo”定於11月4日正式登場，定價為125美元（約980港元），絕對是今季結合足球美學（Blokecore）與文化故事的誠意之作。