一物開箱｜New Balance全新Made in U.S.A 990v7【附發售資訊】

一物率先開箱，將於11月6日在香港正式發售的全新New Balance Made in USA 990v7，與你一同細賞這位990家族的最新成員。990系列由1982年初代面世，歷經四十多年的演進，到4年前推出的990v6以及今日最新的第七代990v7，整個系列都堅持美國製造（Made in USA），在波鞋圈及潮流界均佔有無法撼動的地位。



對於死忠的鞋迷來說，New Balance 990 系列每一次的世代更迭都是一場鞋圈焦點。距離上一代 v6 推出已經過去四年，正當市場猜測品牌會如何延續這份超過四十年的美製傳奇時，New Balance 終於交出了答案。

這次 990v7 的設計命題被定調為來自未來的記憶，聽起來抽象，但實際端詳鞋款便能理解設計團隊的企圖。他們沒有選擇完全顛覆過去，而是在保留 990 招牌靈魂的前提下進行前衛改裝。

鞋身依舊是大家熟悉的頂級麂皮與透氣網眼面料交織，但仔細一看，鞋舌與後跟拉片首度換上了優質壓紋皮革，兩側也巧妙地加入了升級版的合成麂皮 Sway Bars 飾條。這種材質上的微調與線條的重塑，讓整雙鞋在視覺上變得更具結構張力與立體感，既有老鞋迷渴望的熟悉感，又透出屬於當代設計的洗鍊。

另外，側邊經典的「N」字 Logo 比例經過重新微調，揉合 3M 反光材質並致敬了 v3 的神韻。另外中底與N字標誌下的襯底亦一改以往只用純白色的作風，首度在灰色990系列上，選用泛黃的奶白色，將復古美學與機能科技巧妙融合。

上一代 v6 首度導入大獲好評的 FuelCell 科技，而這次 v7 則配備了經過重新調校、更為柔軟的升級版 FuelCell 中底，進一步放大動態回彈的腳感。為了避免過度軟彈導致雙腳疲乏，品牌亦保留了招牌的 ENCAP 複合中底，並加入全新的 TPU 中足支撐板與後跟 CR 穩定裝置。配合極具耐磨性的 Ndurance 橡膠外底，這套全方位的底盤系統確保了每一次踩踏都能獲得穩定的包覆與支撐力。

今次開箱的全新 New Balance 990v7 「Kool Grey」 炫灰色，定價$2,299港元，將於11月6日起在 New Balance 官方網站、銅鑼灣百德新街的 Grey Store 、尖沙咀 K11 MUSEA 與海運大廈的專門店正式上架。