T.O.P 崔勝鉉生日快樂 ！解構「崔三歲」極致反叛的當代穿搭哲學

BIGBANG 前成員 T.O.P（崔勝鉉）今日（11 月 4 日）迎來 39 歲生日，Happy Birthday to T.O.P！日前他驚喜現身首爾江南區粉絲舉辦的生日應援咖啡廳，更帶著 10 月剛公開認愛的女友 NANA 同行，瞬間成為網絡熱話。在感情生活迎來甜蜜新篇章之餘，T.O.P 那獨樹一幟的時裝品味依然是我們最留意的環節。他從不盲目追逐潮流，而是擅長將高級時裝、復古單品與次文化符號進行拼貼，穿出自己的風格。現在就讓《一物》和你一同為他慶祝生日的同時，解構他那份不拘一格的穿搭美學。



完美揉合復古奢華與荷里活電影感

在《T.O.P PRE-STUDIO 2026》香港站的舞台上，T.O.P 再次展現出他將復古街頭與當代奢華完美揉合的穿搭功力。他選穿 AMIRI FW25的刺繡絲絨外套，系列以「荷里活黑色電影」為靈感，散發著新舊交織的獨特魅力。深色絲絨上的華麗刺繡，內搭乾淨俐落的白襯衫與領帶，在煙霧與星光瀰漫的舞台襯托下，營造出宛如「夜行史詩」般的電影氛圍。

配飾方面，他巧妙點綴在嘻哈文化中極具份量的德國 Cazal Mod 199 復古太陽眼鏡，這身造型不僅帶出濃厚的復古華麗感，更讓人再次看到他對經典設計單品那份敏銳且獨到的時尚觸覺。

（IG@ttt）

跨越時空與次文化的美學碰撞

於曼谷的巡迴演出中，T.O.P 展現出跨越時空與次文化的混搭功力。他穿上 Haider Ackermann 標誌性的對比飾邊皮革外套，演繹出內斂的頹廢詩意；腰間繫上 Enfants Riches Déprimés 皮帶，隱晦地注入龐克與虛無主義色彩。造型的破局之處在於腳上的 Balenciaga 2022 春夏銀色太空鞋，配合 CORTEIZ 皮革手套，與上半身的復古質感形成強烈的材質與時代碰撞。他巧妙地將高級時裝的憂鬱、街頭的狂放與前衛未來主義完美共冶一爐。

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後蘇維埃美學與復古工裝的極致拼貼

而在另一套造型中，他換上 Demna 領軍時期的 VETEMENTS 2016 秋冬加墊 T-Shirt，以誇張肩線呼應後蘇維埃美學對服裝比例的顛覆。配件上，他繼續以該款 Enfants Riches Déprimés 皮帶配搭象牙白 LIBERTY 復古手套，注入重機文化的粗獷感；下身的水洗皮褲與 Belleville 沙漠軍靴，則營造出強烈的實用主義色彩。這種打破單一風格的極致拼貼，深刻反映出他拒絕盲從的時尚態度。

當高街機能遇上東方禪意

在去年的日本粉絲見面會行程中，T.O.P 展現充滿張力卻又異常寧靜的美學。他安坐於復古木椅上，靜靜地望向窗外充滿東方禪意的秋楓庭園，身上穿的卻是一件 VETEMENTS 的黑色短版反光外套。

外套上的反光條紋與寬鬆剪裁，原本是代表著都市機能與地下次文化的強烈視覺符號；但當這股前衛氣息被放到傳統木造建築與自然景色之中，反而擦出極具戲劇性的火花。將高街時裝巧妙地融入寧靜的空間，為造型增添幾分哲理意味。